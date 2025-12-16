Траты россиян на сигареты в 2025 году достигли 1,5 трлн рублей

За период с января по ноябрь 2025 года в России объем продажи табачной продукции вырос на 5%. Суммарно траты россиян за выбранный период составили 1,5 трлн руб., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Это следует из данных «Честного знака», с которыми ознакомились РБК.

Лидером среди потребителей табачной продукции за 11 месяцев 2025 года стала Магаданская область, где на 1 тыс. жителей пришлось 130 тыс. упаковок сигарет. Это на 1% меньше, чем в прошлом году. На втором месте — Камчатский край, где спрос на табачную продукцию увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 тыс. человек пришлось 118 тыс. упаковок сигарет. В тройку лидеров вошла Сахалинская область, где на 1 тыс. жителей пришлось 114 тыс. упаковок сигарет. Показатель на 2% больше, чем годом ранее.

На четвертом месте расположилась Еврейская автономная область. Там на 1 тыс. жителей пришлось 108 тыс. сигаретных упаковок, а рост продаж увеличился на 7%. Пятерку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ, где продажи сократились на 1%, до 103 тыс. упаковок сигарет на 1 тыс. жителей.

В топ-5 наименее курящих регионов России вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.