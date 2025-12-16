Каллас заявила о давлении на Бельгию с разных сторон из-за активов РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о сильном давлении на Бельгию по вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции, отвечая на вопрос, оказывают ли США давление на бельгийскую сторону.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Кая Каллас

«Сейчас мы находимся на этапе, когда наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято», — заявила госпожа Каллас (цитата по «РИА Новости»). Она также добавила, что в случае недовольства принятым европейским решением заинтересованные лица смогут обратиться в суд против Евросоюза.

Вопрос касается порядка $300 млрд в виде замороженных активов России, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. При этом Бельгия опасается их изымать, опасаясь подрыва доверия к евро как к резервной валюте и оттока средств из ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал предложение Еврокомиссии использовать российские активы для финансирования Киева «воровством» и не исключил судебных разбирательств для блокировки этого решения.

Кроме Бельгии, против инициативы Еврокомиссии высказались Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария и Европейский центральный банк. Они требуют юридически обязывающих гарантий, что все члены ЕС разделят финансовые и юридические риски, связанные с возможными ответными мерами России.