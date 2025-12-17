Курултай Башкирии предложил регистрировать молельные комнаты в кафе и торговый центрах

Курултай Башкирии предложил внести изменения в региональный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», сообщает РБК-Уфа.

Депутат хотят обязать бизнес, предоставляющий помещения под молельные комнаты, регистрировать соответствующие религиозные объединения или делегировать полномочия по их использованию существующим организациям. Проект поправок направлен на оценку в Совет законодателей России.

Депутаты республики отмечают, что действующее законодательство недостаточно регулирует деятельность молельных комнат, особенно в местах общего пользования, таких как магазины и торговые центры. В настоящее время ответственность за такие помещения несут только зарегистрированные религиозные организации. Отсутствие регистрации, по мнению парламентариев, создает правовой пробел.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что эксперты, в том числе из правоохранительных органов, рассматривают молельные комнаты как потенциальные площадки для вербовки лиц с радикальными взглядами, в частности, среди трудовых мигрантов.

Авторы инициативы полагают, что обязательная регистрация религиозных объединений или заключение договоров с существующими организациями позволит четко определить статус молельных комнат и обеспечить контроль за соблюдением законодательства о свободе совести и вероисповедания. Это, по их мнению, позволит органам власти получать информацию о деятельности таких помещений и предотвращать возможные нарушения.

Олег Вахитов