Китай заводит Mercedes

Новый Mercedes получит китайский двигатель — это полуторалитровый бензиновый мотор, разработанный совместно с компанией Geely. Он предназначен для нового поколения CLA, а также для других компактных моделей марки, включая A-Class и GLA. Серийное производство агрегата будет налажено на совместном предприятии в КНР.

Использование китайских компонентов давно перестало быть редкостью, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Мировой автопром максимально интернационализирован: многие модели европейских компаний на сегодняшний день на 70% состоят из китайских, таиландских и прочих комплектующих. В свое время на предприятии Volkswagen мне говорили, что там половина запчастей из Китая, это было еще десять лет назад. Сейчас электромобили Volkswagen строят на платформе, которую немцы целиком покупают у китайцев. Все батареи для электромобилей китайские на 100%.

В КНР за счет массового производства все гораздо дешевле, а качество контролируют те же самые европейские производители, и оно не хуже. Geely в 2010 году купила компанию Volvo, там очень много совместных разработок. В 1970-80-е годы в американской компании Ford встал вопрос о том, чтобы для повышения привлекательности определенных моделей покупать двигатели у компании Honda. Тогда компанией управлял один из наследников Генри Форда, и он сказал, мол, я никогда не позволю, чтобы на автомобилях, на капоте которых написана фамилия моего деда, стояли японские моторы. Но времена меняются».

Прежде Mercedes уже прибегал к практике установки двигателей, разработанных совместно с другими автопроизводителями. Так, в 2018 году немецкий автогигант вместе с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi представил линейку малолитражных моторов. Но сейчас лидерство в сегменте таких силовых установок перешло к китайским производителям, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Сейчас крупнейший автомобильный рынок в мире — это Китай, и европейские бренды выходят на него от безысходности. Если тебя нет на этом рынке, то ты не зарабатываешь.

При этом китайцы не хотят покупать традиционные европейские машины, потому что по их меркам они бесконечно устаревшие. Поэтому европейцы создают машины в коллаборации с китайскими брендами, рассчитывая именно аудиторию в КНР. Китайцы технологически вырываются вперед во всех сегментах, теперь это касается не только электромобилей и гибридов, но и классических ДВС.

Там все производится дешевле, лучше и выгоднее, поскольку они могут себе позволить вливать больше денег в разработку».

Среди собственников концерна Mercedes-Benz уже давно присутствуют китайские компании. Так, почти 10% акций автопроизводителя находятся у владельца холдинга Geely, еще столько же — у концерна BAIC. Кроме того, китайской стороне принадлежит и 50% суббренда немецкого автогиганта Smart. При этом на балансе самого Mercedes остается около 9% собственных акций.

Андрей Дубков