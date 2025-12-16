Дома на 11 улицах Ижевска остались без света из-за аварийного отключения

Дома на 11 улицах Ижевска остались без электроэнергии из-за аварийного отключения, сообщили в горадминистрации. Речь идет об улицах Московской, Шаумяна, Красина, Деловой, Станочной, Степной, Смольной и 1-я Смольной, Севастопольской, Богдана Хмельницкого, Донской.

«В настоящее время проводятся оперативные переключения и восстановительные работы на сетях. Прогноз включения электроэнергии — в 23:00»,— говорится в сообщении.

UPD: в 20:30 электроснабжение по указанным адресам было восстановлено.