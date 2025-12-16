Бывшего украинского пограничника приговорили к 22 годам за подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке покушения на зампредседателя комитета Народного совета ДНР. 22 года строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме получил бывший сотрудник погранслужбы Украины Дмитрий Сторожук. К 12 годам общего режима приговорили его сообщницу, россиянку Валентину Заярную, сообщили в Генпрокуратуре.

В зависимости от роли, осужденных признали виновными в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатки и покушении на создание самодельного взрывного устройства (СВУ). Также фигурантам вменили вовлечение лица в совершение преступления и хранение поддельного паспорта.

По данным следствия, в июне 2022 года Сторожук нашел гранаты и взрывчатое вещество, пока скрывался на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Валентина Заярная помогла ему скрытно покинуть завод, а затем они вместе спрятали боеприпасы. Из них пограничник пытался сделать СВУ, но оно оказалось нерабочим.

В 2022-2023 годах фигуранты вступили в созданное украинской разведкой террористическое сообщество. Задачей ячейки было совершение теракта против зампредседателя комитета Народного совета ДНР. Для этого сотрудник спецслужбы Украины передал злоумышленникам посылку с бомбой.

Подсудимых задержали до совершения теракта. При обыске силовики нашли бомбу, которую Заярная хранила у себя дома. Также Сторожук хранил два поддельных украинских паспорта с поддельными фотографиями.

