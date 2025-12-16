В России выросло производство натуральной икры в 2025 году

За 11 месяцев 2025 года в России увеличилось производство натуральной лососевой и осетровой икры. Рост произошел в связи со снижением объемов выпуска красной имитированной и структурированной икры. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В период с января по ноябрь 2025 года в России было произведено 12,1 тыс. тонн натуральной лососевой икры, показатель увеличился на 18% в соотношении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных платформы ФГИС «ВетИС». В 2024 году объем производства натуральной лососевой икры составил 9,9 тыс. тонн.

Выпуск осетровой икры за 11 месяцев текущего года увеличился на 11% — показатель достиг отметки в 88 тонн против 79,2 тонны годом ранее.

В свою очередь, из-за роста производства натуральной икры сократилось изготовление ее аналогов. Выпуск красной имитированной икры уменьшился на 53%, составив 279 тонн против 615 тонн годом ранее. Черной имитированной икры — на 5%, с 174 тонн до 166 тонн. Объем изготовления красной структурированной икры в период с января по ноябрь 2025 года сократился на 27%, до 385 тонн. За аналогичный период прошлого года было выпущено 534 тонны.

Как заявили в ведомстве, снижение производства аналогов натуральной икры произошло в результате изменения предпочтений потребителей. По их мнению, рынок постепенно «переходит» к более качественной продукции.