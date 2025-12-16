Украинский приговор приравняли к российскому

Конституционный cуд РФ подтвердил правомерность десятилетнего ограничения пассивного избирательного права с момента погашения судимости за тяжкое преступление, даже если оно было установлено приговором украинского суда. Эксперт поясняет, что из общего правила могут быть исключения — например, если осужденный действовал в интересах России и добился пересмотра приговора. Однако формально какая-либо процедура соотнесения норм российского и зарубежного законодательства сейчас отсутствует, а приговоры иностранных государств признаются по умолчанию.

Конституционный суд (КС) не нашел противоречий Основному закону страны в ограничении пассивного избирательного права за тяжкие преступления, даже если они установлены приговором иностранного суда. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе жителя Севастополя Дмитрия Блоха. Он оспаривал нормы российского избирательного законодательства, которые позволяют признавать право избираться на выборные должности отсутствующим на основании одного только сопоставления статей Уголовного кодекса (УК) России и уголовного закона другого государства.

В июле прошлого года избирательная комиссия Севастополя по разным основаниям исключила господина Блоха и еще троих человек из списка зарегистрированных кандидатов партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах депутатов городского законодательного собрания.

Кандидата Блоха не пустили на выборы со ссылкой на норму, которая запрещает избираться гражданам, осужденным за совершение тяжких преступлений, до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Дмитрий Блох в 2008 и 2011 годах (то есть до присоединения ДНР к России) был дважды судим Буденновским районным судом Донецка: сначала за злоупотребление служебным положением, а затем приговор переквалифицировали по статье о взятке. При этом, доказывал впоследствии несостоявшийся кандидат, оспаривая это решение в суде Севастополя, избирком некорректно сопоставил вынесенные приговоры с нормами УК РФ, сделав вывод об ограничении его пассивного избирательного права до 2028 года.

Это неправильно, настаивал господин Блох. Работая начальником комбината коммунально-бытового обслуживания, он получал деньги с подчиненных ему руководителей кладбищ, угрожая им увольнением. Однако при этом он не являлся должностным лицом, а следовательно, его действия подпадают только под ч. 1 ст. 286 УК (злоупотребление должностным положением) либо ч. 1 ст. 290 (взятка), что квалифицируется как преступление средней тяжести, а они под ограничение пассивного избирательного права не подпадают.

Но Севастопольский суд с заявителем не согласился. Дмитрий Блох осужден за получение взятки в крупном размере служебным лицом, занимающим ответственное положение, либо повторно, либо соединенное с вымогательством взятки. А это признается к тяжким преступлением как на Украине, так и в Российской Федерации, отмечается в решении суда. Экс-кандидат Блох и с ним не согласился, дойдя в итоге до КС. В своем обращении он жаловался на то, что спорное решение было принято на основании простого сопоставления — без вынесения судебного акта о приведении приговора, вынесенного судом иностранного государства, в соответствие с УК РФ.

Однако КС не увидел тут никаких противоречий. Он напомнил, что по этому поводу уже были разъяснения Верховного суда.

Если деяния, установленные приговором иностранного суда, признаются преступлениями согласно российским законам, то дополнительного решения российского суда по закону об основных гарантиях избирательных прав не требуется.

Тем не менее, считает электоральный юрист Гарегин Митин, пробел в правовом регулировании остается. Уголовное законодательство предусматривает процедуру признания в России приговора, вынесенного судом иностранного государства, а кроме того, есть специальная норма об отмене обвинительных приговоров украинских судов, вынесенных сторонникам России за поддержку Донбасса, напоминает эксперт. Однако применительно к избирательному законодательству никакой специальной процедуры нет — предполагается, что приговоры иностранных государств признаются по умолчанию. Остается неясным, кто и в каком порядке должен соотносить нормы уголовного законодательства разных государств, отмечает господин Митин. В случае Дмитрия Блоха это сделала избирательная комиссия, но это вряд ли можно считать свойственной ей функцией, заключает юрист.

Анастасия Корня