Счетчик пополам

ПАО «Россети Ленэнерго» стало совладельцем «ПетроЭнергоКонтроля», занимающегося коммерческим учетом потребления электроэнергии в петербургской агломерации. Ранее компанию у одного из основателей Stroganoff Group миллиардера Алексея Носова выкупила Петербургская сбытовая компания. Сделка могла обойтись «Ленэнерго» в 75–90 млн рублей, говорят эксперты, добавляя, что вход компании в капитал «учетчика» может в значительной мере помочь устранить конфликт, который присутствует между сетевыми и сбытовыми организациями в части объемов потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ПАО «Россети Ленэнерго» закрыло сделку по приобретению у АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) 50% акций в ООО «ПетроЭнергоКонтроль», специализирующегося на коммерческом учете потребления электроэнергии в Петербургской агломерации. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ. В «Ленэнерго» подтвердили «Ъ Северо-Запад» эту информацию.

В пресс-службе сетевой организации пояснили, что завершение сделки создаст основу для совместной работы по снижению уровня потерь и неучтенного потребления электроэнергии, а также позволит повысить качество электроснабжения потребителей.

Стоимость сделки не разглашается, но, по оценке инвестаналитика Bonus Fabula Дмитрия Кумановского, она могла составить 75–90 млн рублей.

Компания «ПетроЭнергоКонтроль» была создана в 2014 году на паритетных условиях ООО «Расчетный центр» и ООО «Юрэнергоконсалт». В 2017 году фирма перешла под контроль одного из основателей Stroganoff Group Алексея Носова. В 2024 году владельцем «ПетроЭнергоКонтроля» стала ПСК (входит в ПАО «Интер РАО», возглавляемое бывшим вице-губернатором Петербурга Сергеем Дрегвалем).

«ПетроЭнергоКонтроль» выступает агентом крупных ресурсоснабжающих организаций, таких как ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Петербургская сбытовая компания», АО «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также регионального оператора по обращению с ТКО АО «Невский экологический оператор». Компания оказывает услуги по сбору и агрегированию данных коммерческого учета энергоресурсов (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение) на оптовом и розничном рынках электроэнергии на территории Петербурга и Ленобласти.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы за 2024 год составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 365 млн. По собственным данным компании, в ее штате числится более 700 человек.

Влияние на рынок сделка не окажет, говорит господин Кумановский, так как покупка агента является способом сэкономить на вознаграждении и улучшить контроль за дебиторской задолженностью, что в условиях очень высокой стоимости денег важно для финансовой устойчивости и финансирования инвестпроектов «Россетей Ленэнерго».

По мнению управляющего партнера компании «Агентство энергетического анализа» Алексея Преснова, вход «Ленэнерго» в «ПетроЭнергоКонтроль» может в значительной мере помочь устранить конфликт, который присутствует между сетевыми и сбытовыми организациями в части объемов потерь.

Владимир Колодчук