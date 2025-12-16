Подпись Неразборчива, а срок понятен

В военном суде в Москве прошли прения сторон по уголовному делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и совершении серии поджогов, в том числе военкоматов. Предполагаемому организатору преступной группы Андрею Пронскому, известному среди экстремистов под прозвищем Подпись Неразборчива, гособвинение запросило пожизненное заключение. Защита просит оправдать фигурантов, заявляя, что доказательства были получены незаконными методами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева Андрей Пронский (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева Андрей Пронский (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во Втором Западном окружном военном суде на процессе по уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева прошли прения. В деле семь обвиняемых: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

По версии ГСУ СКР, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку террористической группировки «National Socialism / White Power» (NS/WP, «Национал-социализм / Белая власть», запрещена в России), сообщив об этом сторонникам в своем Telegram-канале. Вскоре в группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков (в ноябре прошлого года по решению суда он был отправлен на принудительное лечение). Впоследствии к деятельности группировки были привлечены Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин и Андрей Волков.

Фигуранты начали в декабре 2021 года с поджогов машин и домов, которые совершали по указанию Андрея Пронского в Москве и области, а затем попытались уничтожить военный комиссариат в Тверской области.

Следствие полагает, что после начала СВО Андрей Пронский получил задание через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Фигуранты, по материалам дела, планировали подложить под его машину бомбу.

Отметим, что Андрею Пронскому также инкриминируют публикацию книги «Акционер» (признана экстремистской) под псевдонимом Подпись Неразборчива.

Прокурор Екатерина Фролова попросила приговорить Андрея Пронского к пожизненному заключению. Остальным подсудимым она запросила от 22 до 30 лет. Самый мягкий приговор — 13 лет — по версии прокуратуры, заслуживает Денис Абраров, которому не вменяли в вину участие в запрещенной террористической организации NS/WP.

Речь прокурора подсудимые выслушали спокойно, некоторые из них улыбались.

Андрей Пронский огласить свою позицию отказался. Он признал вину только в написании книги. Также он заявил, что в ходе следствия подвергся пыткам. Его адвокат отметила, что в ходе расследования было допущено много нарушений, и просила освободить его от уголовного наказания в связи с его психиатрическим состоянием.

Остальные подсудимые также отвергли причастность к покушению на телеведущего Владимира Соловьева.

От показаний, данных в ходе следствия, все фигуранты отказались, заявив, что дали их после применения пыток и под психологическим давлением.

Владимир Степанов заявил, что при обыске он выпал из окна шестого этажа, в это время ему подкинули пистолет Макарова и окровавленный нож. Также Степанов заявил, что в СИЗО у него, а также у Пронского и Белякова выбивал показания другой заключенный, который в дальнейшем выступил в качестве свидетеля обвинения. Владимир Беляков также заявил, что ему подбросили вещественные доказательства.

Ефим Брянцев