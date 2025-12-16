В Москве обновили состав территориальных избирательных комиссий

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) сформировала новые составы 127 территориальных избирательных комиссий (ТИК), полномочия которых истекают в декабре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе МГИК.

Как уточнили в комиссии, в обновленные составы вошли представители всех парламентских политических партий, а также ряда непарламентских объединений. Кроме того, в ТИК включены представители иных общественных организаций, советов депутатов муниципальных образований столицы и других субъектов выдвижения, предусмотренных федеральным и городским законодательством.

На заседании Мосгоризбиркома разногласий при утверждении кандидатур не возникло, подчеркнули в комиссии. Все назначенные члены ТИК прошли проверку на соответствие требованиям избирательного законодательства.

«Вновь сформированным ТИК на пятилетний срок их полномочий предстоит организовывать на соответствующей территории предстоящие выборы федеральных органов государственной власти и органов государственной власти г. Москвы, а также выборы в органы местного самоуправления»,— сообщила МГИК.

В ближайшие пять лет жителям столицы предстоит избирать депутатов Госдумы (2026 год) и Московской городской думы (2029), а также мэра Москвы (2028) и президента России (2030).

Михаил Спиридонов