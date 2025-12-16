Дума Ростова-на-Дону передала Росгвардии участок для общежития

Городская дума Ростова-на-Дону передала в федеральную собственность участок площадью 916 кв. м для строительства общежития командного состава Росгвардии. Соответствующее решение было принято на заседании законодательного органа, пишут местные СМИ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Весь перечень необходимых для этого документов был получен и изучен депутатами», — приводят в сообщении слова председателя Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.

Земельный участок находится на улице Козлова в непосредственной близости от управления Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Константин Соловьев