Верховный суд не стал дуть на кодекс

Верховный суд (ВС) подтвердил право нижестоящих судов наказывать водителей за езду на автомобиле в состоянии наркотического опьянения, если концентрация запрещенного вещества в организме не установлена. Поводом для вынесенного постановления стала жалоба водителя, лишенного прав за найденный в моче метаболит тетрагидроканнабинола (основной компонент конопли). Механизм определения наркотиков в организме водителей давно установлен, говорит эксперт,— основные вопросы вызывают ситуации, когда в биоматериале водителей находят ненаркотические лекарственные препараты. Над законодательным решением для таких случаев власти думают третий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опубликованное постановление ВС касается дела жителя Новокузнецка Никиты Богера. 10 октября 2024 года сотрудники ГИБДД остановили его машину для проверки документов и заметили признаки нетрезвого состояния — покраснение лица и нарушение речи. «Продувка» на алкометре опьянения не показала. Тогда инспекторы направили Никиту Богера на медицинское освидетельствование. В наркодиспансере у водителя взяли анализ мочи, по итогам химико-токсикологического исследования которой были обнаружены метаболиты тетрагидроканнабинола (основного психоактивного компонента конопли). Это вещество входит в список наркотических средств, утвержденных постановлением правительства РФ №641. На основании результатов освидетельствования суд лишил Никиту Богера прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. руб.

Водитель обжаловал решение в вышестоящих судебных инстанциях, ссылаясь на то, что по результатам исследования не было установлено точного количества наркотика в моче, а значит, наказание надо отменить.

В КоАП, напомним, прописана норма о максимально допустимой концентрации алкоголя (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха и 0,3 г на литр крови), для наркотиков такой нормы нет. Все вышестоящие суды, в том числе Кузнецкий районный и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, оставили решение в силе.

Последней инстанцией, куда обратился господин Богер, стал ВС, но и тот нарушений не обнаружил. «Доводы жалобы о том, что Богер Н. С. в состоянии опьянения не находился, количественный показатель обнаруженного в биологическом объекте вещества не установлен, ранее являлись предметом оценки нижестоящих судебных инстанций и обоснованно отклонены как несостоятельные,— сказано в постановлении.— Судебными инстанциями правильно указано на то, что заключение о нахождении в состоянии опьянения выносится вне зависимости от концентрации обнаруженных в биологическом объекте наркотических средств».

По данным ГИБДД, в 2024 году из 236,6 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения, 15,2 тыс. были под влиянием разного рода наркотиков. За 11 месяцев 2025 года в России произошло 787 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения.

ВС не первый раз выносит постановления по спорным делам, касающимся управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В ноябре 2025 года, в частности, суд признал законным запрет на управление автомобилем после употребления катинонов и последующее лишение прав. Постановления по отдельным делам, напомним, попадают в обзоры судебной практики, на которые затем ориентируются суды нижестоящих инстанций.

Несмотря на бесперспективность подобных жалоб (об обжаловании лишения прав за вождение в состоянии наркотического опьянения), некоторые водители все же проходят несколько судебных инстанций в надежде отменить наказание, комментирует ситуацию основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. Не исключено, говорит он, что автомобилисты не очень знают существующие законы и пытаются дойти до конца в надежде на отмену постановления. Эксперт отмечает, что путаницу в этом вопросе создает законодательный пробел: в КоАП до сих пор не решен вопрос о наказании водителей, употреблявших ненаркотические вещества (не входящие в 641-е постановление), относящиеся к лекарствам. ПДД, напомним, запрещают водить машину под воздействием любых веществ, ухудшающих внимание. Механизм определения алкоголя, наркотиков и психотропных веществ в крови урегулирован. Некоторые суды раньше наказывали водителей также за найденные в анализах лекарства (в том числе после употребления «Феназепама», «Фенибута»), но Конституционный суд в 2022 году запретил это делать, установив, что для этого нужны изменения в КоАП. Закрывающие пробел поправки были разработаны и приняты Госдумой в мае 2025 года и с тех пор находятся на доработке ко второму чтению. Исходя из пояснений, которые давали представители Минздрава в Госдуме на этапе первого чтения, власти должны договориться, какие конкретно лекарства и в какой концентрации можно будет употреблять перед тем, как сесть за руль.

Иван Буранов