Буквы в законе

Как выяснил “Ъ”, за последние пять лет возросло количество претензий и споров вокруг незаконного использования шрифтов. Дело в том, что не все предприниматели знают, что шрифт — объект авторского права, за использование которого необходимо платить. А с развитием нейросетей обнаружить неправомерное использование шрифтов стало гораздо легче, упростилось и составление претензий. Участники рынка подтверждают, что выявляют больше нарушений, а юристы предупреждают, что не все шрифты можно использовать бесплатно, необходимо изучать условия лицензий.

По оценкам юристов, в 2016–2020 годах споры о правах на шрифты были единичными, как и иски по поводу таких нарушений. В основном истцами выступали крупные организации, например, студия Артемия Лебедева, шрифтовая студия «ПараТайп». В картотеке арбитражных дел за этот период удалось найти только шесть судебных дел с общей суммой взысканий в 5,3 млн руб., рассказал “Ъ” юрист практики интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский. За последние пять лет тренд изменился: по подсчетам господина Калужского, в 2021–2025 годах количество дел по шрифтам в судах увеличилось почти в 2,5 раза — до 14, а общий размер взысканий возрос в три раза — до 15,3 млн руб.

11 835 исков о защите интеллектуальных прав удовлетворили арбитражные суды за первую половину 2025 года, по данным Судебного департамента при Верховном суде

И это притом что подобные споры преимущественно улаживаются в досудебном порядке. Эти случаи исчисляются уже сотнями. В частности, только одна студия Артемия Лебедева в 2012–2023 годах направила компаниям 56 писем-предупреждений за незаконное использование шрифта «Клементина», но в суд обращалась крайне редко, говорит господин Калужский. Коммерческий директор ООО НПП «ПараТайп» Сергей Бобрышев подтверждает, что масса вопросов урегулируется претензионным путем: в год нарушителям направляется 120–130 таких писем, которые приносят до 15% дохода компании. Директор Лаборатории типографики «Шрифтовик» Тихон Резцов рассказывает, что именно до суда дело по их требованию дошло лишь однажды — при полном игнорировании досудебных претензий. «Чаще все улаживается мирно, не в наших интересах идти на конфликт, проще договориться и найти компромисс»,— уточняет господин Резцов.

Шрифт без права передачи

Количество нарушений увеличилось в 2022 году, когда стали недоступны многие шрифтовые маркетплейсы, вспоминает Тихон Резцов, в результате начали массово всплывать случаи использования шрифтов без приобретения лицензии. Параллельно с этим развитие нейросетей и специальных программ позволило проще вычислять незаконное использование шрифтов и ускорить процесс составления претензий, добавляет Виктор Калужский. Среди конкретных сервисов мониторинга интернет-ресурсов господин Калужский выделяет Genius Data и Font Radar. Руководитель практики IP/IT «Яковлев и партнеры» Антон Чуреков подтверждает, что благодаря ИИ удается ускорить обработку больших объемов данных, повысить точность анализа и автоматизировать процессы отслеживания.

Сейчас в целом увеличивается число споров по интеллектуальным правам, это общий тренд, который затрагивает все объекты права, поясняет советник практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners Антон Нефедьев. По его подсчетам, в первой половине 2025 года количество споров по поводу интеллектуальной собственности выросло на 48% год к году.

«За последние годы правообладатели стали внимательнее относиться к использованию своих шрифтов и чаще реагировать на нарушения, которые ранее нередко оставались без последствий»,— подтверждает старший юрист i-Legal Полина Гаврюшина.

Сергей Бобрышев подчеркивает, что в «ПараТайп» работает служба претензионной деятельности, которая выявляет лиц, использующих шрифты без приобретения лицензии. Используется механизм обнаружения шрифтов на сайтах как действующих, так и потенциальных клиентов, в том числе применяются нейросети для распознавания изображений символов конкретных шрифтов. С нарушителями ведется претензионная переписка, которая, как правило, завершается заключением договора, объясняет господин Бобрышев.

Истины прописные и строчные

Чаще всего нарушения происходят не по умыслу, а из-за отсутствия осведомленности о правовых последствиях нелицензионного использования шрифтов, отмечает Тихон Резцов. По его словам, распространены такие ситуации: «Компания заказывает дизайн у студии или фрилансера, который использует в работе шрифт, но не уведомляет заказчика о необходимости приобретения лицензии, а заказчик не проверяет за дизайнером, вследствие чего происходит неприятный инцидент».

Впрочем, как обнаружил “Ъ”, иногда с недобросовестных дизайнеров можно истребовать убытки.

Так, Московскому фонду реновации удалось взыскать с разработчика фирменного стиля около 1 млн руб., поскольку тот использовал шрифт без приобретения лицензии, из-за чего властям потом пришлось заключить лицензионный договор с правообладателем.

В связи с этим, считает Виктор Калужский, бизнесу следует внедрять «шрифтовую гигиену» — выяснять, какие именно шрифты используются и для каких целей, сверять тип приобретенной лицензии с реальными целями использования. Если бюджет ограничен, стоит использовать шрифты с открытыми лицензиями, но даже в этом случае нужно внимательно изучать условия их коммерческого использования, продолжает юрист. Шрифт охраняется авторским правом, поскольку его создание требует весьма серьезных творческих усилий, замечает Антон Нефедьев. Соответственно, использование шрифта возможно только с согласия правообладателя, предупреждает он. Кроме того, лицензии могут содержать условие об обязательной атрибуции (указании автора), добавляет Антон Чуреков.

В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщили, что не используют бесплатные шрифты с открытой лицензией, поскольку не всегда есть уверенность, что они распространяются именно самим автором. Есть непонимание, зачем автор, создавший действительно интересный шрифт, распространяет его бесплатно — за этим могут скрываться дополнительные риски, уточнили в издательской группе. В студии Артемия Лебедева на запрос “Ъ” не ответили.

«В процессе разработки дизайна для клиентов мы всегда отслеживаем происхождение шрифтов, которые предлагаем, и обозначаем, бесплатные они или их требуется купить»,— заверил арт-директор лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Григорий Гатенян. При этом студенческие шрифты, указала руководитель юнита HSE Fonts Елена Ройтенберг, распространяются с открытой лицензией, поэтому проблем с нарушением прав на них нет.

