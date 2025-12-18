Сказка, которая не заканчивается

Алтай всегда привлекал туристов красотой своей природы и разнообразием ландшафтов. Сейчас эта красота обретает современную оболочку и превращается в «место силы», где человек может не просто отдохнуть, покинув привычный городской шум, но и перезагрузить свое тело и душу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Начало сказки на 489-м километре

Парк-отель «Сказка Алтая» — проект девелопера федерального уровня «УГМК-Застройщик», он расположен на 489-м километре легендарного Чуйского тракта — одной из самых красивых дорог мира.

До места легко добраться: всего 30 минут от аэропорта Горно-Алтайска и 15 минут от села Манжерок. Дорога плавно ведет к берегу реки Катунь и густым соснам, среди которых и расположился отель. Это делает «Сказку Алтая» идеальной точкой для тех, кто хочет быстро начать свою программу по восстановлению без долгих переездов.

Парк-отель «Сказка Алтая» — это не про шумные компании и шашлыки на природе, а про камерность, состояние внутреннего покоя и умиротворения. Здесь все продумано так, чтобы человек мог забыть о городской суете, замедлиться и вернуться домой обновленным. Сюда хочется приехать, чтобы вспомнить простые вещи: как звучит ветер, как шумит река, как пахнет хвоя и как хорошо просто быть в тишине.

Гармония природы и комфорта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дома на территории парк-отеля выглядят современно и мягко вписываются в ландшафт благодаря темному оттенку дерева. Внутри пространство дышит уютом. Природные оттенки в сочетании с деревом и светлой мебелью формируют камерную атмосферу. Такой интерьер не просто радует глаз — он настраивает на отдых.

Каждый гость может подобрать себе максимально удобное пространство для отдыха — от уютной комнаты в гостевом доме до двухэтажного номера с балконом и террасой или люкса с купелью.

Постояльцы с детьми особенно оценят наличие объединенных номеров, состоящих из двух самостоятельных комнат. Особенное предложение — двухэтажное шале для компаний до 10 человек, которые могут провести время в собственном пространстве с большой террасой, баней и костровой зоной.

Особую заботу о гостях подчеркивает продуманная деталь: во всех номерах установлена система «теплый пол». Она дарит комфорт даже в самые прохладные алтайские вечера, позволяя босиком ступать по полу.

Пространство очищения души

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Весной 2024 года на территории парк-отеля начал работать круглогодичный термальный комплекс. Под открытым небом расположились летний открытый бассейн, большой подогреваемый бассейн, теплый детский бассейн, джакузи, ледяная купель и зона отдыха с лежаками.

Каждый гость термального комплекса найдет для себя идеальное место парения. Хаммам расслабит и восстановит силы, баня «Гималаи» с солевым воздухом очистит дыхание и улучшит состояние кожи, а традиционная баня «Алтай» исцелит тело ароматами хвои, шалфея и полыни.

Спа-программа включает массажи, каменную терапию и пенные ритуалы. Индивидуальные сеансы проходят в массажном кабинете и в отдельном хаммаме с подогреваемым столом. Пока взрослые отдыхают, дети могут играть под присмотром в специально оборудованной комнате.

Гости, которые хотят большего уединения, могут забронировать баню с чаном-купелью и раствориться в атмосфере Алтая, вдыхая ароматы свежих трав. Внутри парной есть панорамное окно с видом на лес и Катунь.

Ресторанная философия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ресторан парк-отеля — это гастрономическое пространство, созданное командой ресторатора Ивана Печерского, известного своими заведениями в Кузбассе. Посетить его могут не только постояльцы, но и проезжающие мимо гости.

Зал рассчитан на 160 гостей. Кухня представляет собой микс европейских традиций, национальных секретов и особенных сибирских рецептов. В меню — вкусные и понятные блюда из продуктов, выращенных и собранных на Алтае. Гости, которые хотят необычных вкусовых ощущений, могут насладиться блюдами из марала, хариуса и обязательно должны оценить фирменный десерт ресторана — пирожное «Шишка» с брусникой и шоколадом. Винная карта проработана сомелье с акцентом на идеальные сочетания с основным меню. А на веранде можно расслабиться и подымить вкусный кальян.

Визитная карточка — гостеприимство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сказка Алтая» открыта для всех: вы можете свободно прогуляться по территории отеля, заглянуть в ресторан или просто насладиться видами, не заселяясь в номер. Даже пока вы заряжаете свой электромобиль на современной станции мощностью 160 кВт, персонал предложит обзорную экскурсию — чтобы вы сразу почувствовали дух этого места.

Здесь нет навязчивого сервиса. Сотрудники спокойные, внимательные, искренние. Они сопровождают ваш отдых, а не просто обслуживают его. Именно это уважительное и чуткое отношение делает гостей постоянными — они возвращаются ради атмосферы, в которой хочется дышать полной грудью.

Команда отеля поможет организовать комфортное путешествие по Алтаю, чтобы вы смогли посетить те самые «места силы» и насладиться живописными видами. Всю организацию берут на себя: от трансфера до подбора идеального маршрута. Вы сможете увидить Камышлинский водопад, скалы «Зубы Дракона», Ороктойский мост, отправитесь в Парк Рериха, «Земли силы Анимара» или другие точки из подготовленных маршрутов.

Гостям, которые не хотят расставаться со спортом, понравится воркаут-зона под открытым небом, терраса с видом на Катунь, кудаможно поставить беговую дорожку или велотренажер, пешие тропы Горно-Алтайска и треккинг любого уровня сложности.

Подготовила Дарья Черникова