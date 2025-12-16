Владельцев животных накажут без прокуратуры

В Госдуму внесен законопроект, облегчающий процесс наказания владельцев животных, нарушающих правила ухода за питомцами или допустивших их нападение на другого человека. Действующий КоАП позволяет штрафовать таких нарушителей, но правоприменительная практика показала, что для этого сначала требуется согласование прокуратуры, что сильно усложняет процесс. Депутаты уверены, что нужно исключить сложные согласования, чтобы увеличить число привлекаемых к ответственности владельцев животных. Правительство поддержало законопроект, попросив его доработать.

Нарушителей правил обращения с животными нужно штрафовать по упрощенной схеме, считают депутаты и правительство

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Нарушителей правил обращения с животными нужно штрафовать по упрощенной схеме, считают депутаты и правительство

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во вторник, 16 декабря, группа депутатов во главе с Ниной Останиной (КПРФ) внесла в Госдуму поправки к КоАП, упрощающие процедуру привлечения к ответственности по ст. 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных». Эти требования закреплены в федеральном законе №498 2018 года.

Гражданин обязан среди прочего обеспечивать «надлежащий» уход за животными, своевременно оказывать им ветеринарную помощь, «принимать меры» по предотвращению появления нежелательного потомства и т. д.

Ст. 8.52 применяется также в случаях, если по недосмотру владельца животного пострадал другой человек (например, его покусала находящаяся на свободном выгуле собака). За совершение нарушений физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 15 тыс. до 200 тыс. руб.

Сегодня возбудить административное дело о нарушении условий содержания животных могут сотрудники Росприроднадзора и Россельхознадзора. При этом еще в 2023 году Минэкономики поясняло, что владелец животного де-юре является «контролируемым лицом в рамках регионального государственного контроля (надзора)». Это приводит к тому, что проверки граждан должны проходить по определенной процедуре и согласовываться с прокуратурой. Такие требования, по мнению депутатов, усложняют процедуру привлечения к ответственности.

Парламентарии предлагают отказаться от сложных согласований, если в сообщениях граждан (направляемых в Росприроднадзор и Россельхознадзор) содержатся «достаточные данные, указывающие на наличие события правонарушения».

Примеры таких данных в пояснительных материалах не приводятся. Поправки, уверены депутаты, позволят «повысить уровень охвата» привлечения к ответственности нарушителей в сфере обращения с животными, что, в свою очередь, будет «способствовать законопослушному поведению граждан».

Нина Останина, напомним, возглавляет рабочую группу по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных. Коллектив депутатов, собранный по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее внес на рассмотрение законопроект, дающий регионам право умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приюте. Предложение парламентариев стало предметом острой дискуссии в парламенте. Рабочая группа внесла ряд и других инициатив, связанных с животными, но правительство так и не предоставило на них свои отзывы.

На этот раз кабмин поддержал законопроект депутатов, но попросил внести в него изменения. Предлагается сохранить требование о проведении проверки по согласованию с прокуратурой в отношении юрлиц — зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов, приютов и т. д. В правительстве считают, что это позволит провести «комплексное исследование всех обстоятельств события возможного правонарушения».

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Татьяна Саяпина заявила “Ъ”, что законопроект представляет собой важное нововведение, направленное на «укрепление правового механизма в области защиты животных и общественной безопасности».

«После принятия он может повысить эффективность борьбы с нарушениями в сфере обращения с животными, но потребует от контролирующих органов четких критериев оценки «достаточности данных» для возбуждения дел, чтобы избежать субъективизма и обеспечить правовую определенность»,— сказала госпожа Саяпина.

Эмилия Габдуллина