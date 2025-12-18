Продюсер Сергей Нетиевский освоил пилотаж не только в шоу-бизнесе, но и в небе. Он говорит о себе: мне интересно все, что заводит меня, от чего я получаю энергию. О том, какие роли в жизни исполняет, Сергей рассказал «Коммерсантъ. Стиль. Урал».



Роль пилота

В какой-то момент мне захотелось воплотить свои мечты и подружиться с небом. Как раз был период пандемии COVID-19, было свободное время, я ничем не занимался, а внутри — огонь, надо что-то реализовать. И вот здесь сработал мой принцип: когда закрываются все двери, нужно расправить крылья. Невозможность выйти в люди обернулась возможностью подняться к облакам — я пошел летать.

Подвернулся случай. Я вел в Уфе День молодежи, там в небе пилоты делали акробатические фигуры, и меня попросили как-то связать происходящее с молодежью, с полетом мысли, с романтикой. Мы познакомились с женой одного из пилотов и уже утром следующего дня поехали на маленький аэродром.

Сели в одномоторный самолетик. Легкий — весит не больше тонны. Мы его выкатили, запустили. У меня ручка, у нее ручка. Мы взлетаем, она говорит: «Бери управление». Это было неожиданно, я неуверенно беру штурвал и начинаю чувствовать воздух, управляю крыльями, понимаю, что нас держит не земля, а воздух. Мир становится 3D, становится объемным. Это был момент истины — когда понимаешь, что настоящая свобода начинается там, где заканчиваются привычные маршруты. Когда ходишь по улицам города — это одно, но когда ты летишь сверху, то все здания, люди, планета оказываются другими.

От этого уже невозможно отказаться. Я стал учиться на пилота. В соцсетях про это рассказывал и вдруг получил предложение отправиться в экспедицию на гидросамолетах по Чукотке. Просто все сошлось: у меня были время, желание, возможность.

За 12 дней мы налетали больше двух тысяч километров. На гидросамолетах приземлялись где хотели. Я был вторым пилотом, фактически мне давали управлять и приземляться.

Чукотка — это край озер. Их там тысячи, у многих даже названий нет. Мы летели на такой высоте, что отлично можно было разглядеть, что там внизу. Вот олени и медведи бегают, вот лосось косяками идет на нерест.

Эта экспедиция стала для меня информационным детоксом, перезагрузкой смыслов, периодом преодолений и приключений, которых так часто не хватает в обыденной жизни.

Это был потрясающий эксперимент. Мы прилетали в такие отдаленные уголки, где дорог нет. Местные только летом по рекам передвигаются. Когда мы прилетали на гидросамолете, я чувствовал себя Колумбом или Индианой Джонсом. Все местные выходили на нас посмотреть. Однажды какая-то старушка пригляделась и говорит: «Нетиевский, что ли? Я тебя знаю!» Вот такой момент славы на Чукотке.

С местными интересно было общаться. Они сказали: «Вы, москвичи, — молодцы. Мы проголосуем так, как вам надо, только вы не мешайте нам жить. У нас все есть для жизни — шишка, оленина, клюква, лосось».

Прилетели мы на одну гидрометеорологическую станцию. Мой первый вопрос: потепление есть? Мне говорят: нет, это погодное колебание, которое вообще не от нас зависит.

Очень меня Чукотка зацепила. Когда ты в такие дальние места приезжаешь, понимаешь, что такое возможно один раз в жизни. Я в таких случаях говорю: когда в жизни тупик или проблемы, нужно путешествовать. Когда ты меняешь внешние декорации, у тебя все внутри начинает по-другому работать. Информация, которую ты получаешь, начинает как-то резонировать с твоим внутренним ощущением. Появляются новые идеи, инсайты, начинаешь по-другому смотреть на жизнь, на свои проблемы, на свои проекты. Когда ты видишь людей, которые живут в поселке, где выпадает два метра снега, и они счастливы, то начинаешь переосмысливать свою жизнь: куда ты движешься, зачем, почему.

Роль продюсера

Более 15 лет я как продюсер занимаюсь семейными развлекательными проектами. Сначала это были «Уральские пельмени», сейчас грандиозное новогоднее шоу «Елка телеканала "Мульт"» для семей с детьми.

Мы поставили его два года назад в Екатеринбурге и теперь масштабируем по всей стране. В этом сезоне у меня 60 концертов в 10 городах, два продакшена — один в Екатеринбурге, второй в Питере, чтобы можно было больше городов страны охватить за короткие новогодние праздники. Это две большие команды артистов, специалистов, организаторов и еще столько же онлайн-сотрудников.

Так как я нахожусь в этой индустрии, у меня контракты со многими мультипликационными студиями. В моей коллекции около 80 ростовых кукол. В этом году я оформил лицензионные права на использование персонажей отечественных мультфильмов «Мимимишки», «Буба», «Сказочный патруль» , «Лунтик», «Царевны», а также «Синий трактор» и «Котенок "Котэ"».

Летом я сделал проект с правительством Москвы — большой фестиваль анимации и детского кино. Организовали мультконцерт с мультдискотекой, провели мульт-парад, сделали тематические зоны, где проходили разные активности, зону мастеров. Была зона икебаны: мы закупили цветы, пригласили преподавателей, и все, кто составлял букеты, потом уносили их с собой. Народу там было просто битком, такой масштабный праздник за два дня! Его посетило около 15 тысяч человек.

Мы сейчас эту историю хотим масштабировать на 1 июня, подаем на грант. Праздник такого масштаба Москва может себе позволить, а в регионах без гранта никак.

Но для меня это снова вызов — там, где нет готовых решений, нужно создавать их самому.

Будем предлагать разным городам организовать праздник в День защиты детей.

Когда мне предложили сделать первую «Елку телеканала "Мульт"», я решил, что это интересно. Для меня это было закрытие гештальта — когда я занимался разными проектами, включая шоу «Уральские пельмени», то своим детям (у меня их трое) не мог уделять много внимания. Сейчас они уже выросли, но мне хочется вернуться в их детство, пускай через других детей, как бы отмотав время назад.

Это стало не только закрытием гештальта, а своего рода миссией. Мы делаем не просто развлекательные шоу, мы рассказываем истории и закладываем те смыслы, которые потом послужат детям ориентирами в жизни, а родителям дадут подсказки в воспитании. Я вижу обратную связь, читаю отзывы. И понимаю, что все не зря. Ведь никто в регионах не делает подобные шоу на таком уровне. По-честному, никто. У меня получается, потому что в рамках своих компетенций я понимаю, как создавать сложносоставные проекты. И люди вокруг меня правильные собираются, они усиливают друг друга и все по-хорошему горят. Почему интересно с детьми общаться? Иногда взрослым не хватает детской непосредственности. Все немножко закостенели, мы не видим чего-то тонкого, чего-то естественного. А у детей это есть. Когда с ними общаешься, это обезоруживает.

Мы все когда-то были детьми, а потом к нам налипло много лишнего в школе, в институте, в бизнесе, в общении с людьми, с которыми, возможно, не надо было общаться.

И хочется в то состояние вернуться и, может быть, вернуть туда других людей, помочь им перезагрузиться.

Когда ты увидишь в своей работе миссию, нет цели заработать деньги сейчас. Мне понятно, что это игра вдлинную, и я на своем месте. Сейчас «Елки», дальше детский фестиваль 1 июня, потом 1 сентября — как уж жизнь позволит.

Я иногда выступаю на разных форумах, общаюсь с мамами и с детьми. И вижу, что мои знания и опыт, просто философия жизни про семейственность интересуют людей. И так складывается, что не хочется это бросать или идти в другом направлении.

Уральская энергия

Урал — это родина. Тут есть сильные энергии. Здесь действительно чувствуется разделение Европы и Азии. Мне кажется, с Урала и дальше, на восток, начинается какая-то особая естественность. Здесь все по-настоящему, все обнажено. Уральские горы — это настоящее мужское начало. Урал силен мужскими энергиями, именно всей палитрой этих энергий, даже любовь по-уральски — это что-то особенное, не как в Москве.

И может быть, именно эта уральская энергия — энергия преодоления вопреки всему, способность находить выход там, где его не видят другие, — и есть главное топливо для меня.

Я сюда с удовольствием возвращаюсь, и отсюда стартуют мои проекты — и «Уральские пельмени», и детское шоу. В следующем году есть идея создать свою школу продюсирования. Наступило время делиться знаниями, и мне есть что дать молодежи и по сценарному мастерству, и по актерству, и по режиссуре, и по продюсированию.

Что-то есть тонкое, неуловимое в нашем городе. И здорово, что Екатеринбург растет и входит в пятерку городов по развитию. Сюда стекается народ, рождаются новые дети, а значит, у города большое будущее.

