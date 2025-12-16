Против журналиста-иноагента Андрея Солдатова возбудили дело

СКР возбудило уголовное дело против журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в России иноагентом). Ему вменяют участие в деятельности нежелательной организации и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в московском управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Солдатов (иноагент)

Фото: МВД России Андрей Солдатов (иноагент)

Фото: МВД России

В надзорном ведомстве отметили, что на фигуранта за год составили по два административных протокола за участие в нежелательной организации и нарушение закона об иноагентах. При этом он продолжил нарушать российское законодательство.

Андрей Солдатов (иноагент) ведет портал Agentura.ru, освещающий деятельность российских спецслужб. До этого журналист писал для «Новой газеты» и сотрудничал с «Эхо Москвы». В 2022 году МВД уже объявляло фигуранта в розыск.

Никита Черненко