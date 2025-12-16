В Центре поддержки ВЭД и развития регионов заявили о нехватке гибких механизмов контроля происхождения товаров

В условиях приобретения продукции через множество посредников и торговых цепочек российским таможенным органам недостает гибких механизмов контроля происхождения товара — о такой проблеме заявила руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов, член общественного совета при ФТС России Галина Баландина, выступая на сессии конференции «ВЭД-диалог», организованной ИД «Коммерсантъ».

Сейчас, напомнила спикер, единственный способ проверить страну происхождения товара заключается в том, чтобы запросить у импортера соответствующий сертификат, однако в сложившихся условиях это не всегда возможно сделать. Впрочем, некоторые шаги на пути к решению этой проблемы уже предприняты.

Например, «беспрецедентными полномочиями» по выдаче сертификата происхождения товара на продукцию по импорту наделена Торгово-промышленная палата РФ, отметила госпожа Баландина, однако, уточнила она, практика работает лишь в двух случаях: в отношении товаров, разрешенных к параллельному импорту, и в отношении импортеров, имеющих сертификат о происхождении, выданный не на Россию. «Надеемся, что в 2026 году правительство и Федеральная таможенная служба придумают и другие гибкие механизмы, связанные с подтверждением страны происхождения»,— обратилась Галина Баландина к присутствующим.

Озвученная проблема особенно актуальна, в частности, потому, что к товарам, страна происхождения которых не подтверждена, применяются повышенные пошлины, налагающиеся на продукцию из недружественных стран: в таких случаях считается, что товар ввезен именно из той страны, против которой введены подобные меры, объяснила спикер.

Повышенные пошлины на ввоз некоторых товаров из недружественных стран были установлены в 2022 году. В перечень такой продукции входит парфюмерия, бытовая химия, вино и т.д. «Ответная» мера на западные санкции нацелена на поддержку отечественного бизнеса.