Взгляд визионера

Антон Батаков, учредитель Группы компаний ANT-GROUP, создал экосистему, где бизнес-юниты поддерживают друг друга и взаимодействуют между собой, уверенно маневрируя даже в эпоху перемен. В условно свободное время руководит региональным отделением «Клуба молодых промышленников», получает престижные награды и премии (Заслуженный работник торговли Российской Федерации, «Предприниматель года — 2025» и др.), занимается развитием образования, наставничеством и меценатством, участвуя в благотворительных вечерах, среди которых — знаковая Екатерининская Ассамблея.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

Сейчас бизнес переживает, мягко говоря, нелегкие времена. Чего, по-вашему, следует ожидать в ближайшее время?

Мы столкнулись с действительно серьезными вызовами. Впереди пересборка экономики в целом. В ближайшие полтора года каждый третий предприниматель рискует оказаться на грани банкротства. Стремясь выжить, компании будут ронять рынок, в том числе получая отрицательные контракты. Волей-неволей в эту реальность попадаем и мы. В ключевой для нас отрасли (производство металлоконструкций), как и во всех других сферах, бушует кризис. Но это «тот самый» повод занять новые ниши. Мы не то что прошли — мы пробежали большой путь и потратили много денег в рамках разработки R&D-проектов (комплекс мероприятий по изучению, разработке и внедрению новых продуктов, технологий и бизнес-процессов. — Прим. ред.) сразу по нескольким направлениям — мобильное машиностроение, инновационная экологически-ориентированная химия, IT-разработка и сопровождение, B2C рынок ежедневных бытовых потребительских товаров. Также мы ледокольно формируем новый сегмент рынка, создав технологию физической защиты объектов критической инфраструктуры. Текущая турбулентность, по сути, является бустером нового бизнеса, задавая тренд на диверсификацию, которая позволяет получать кэшфлоу от сегмента, где, по нашему мнению, спрос сохранится: условно, мама не купит ребенку мороженку, а валенки точно возьмет.

Многие компании стремятся создать многопрофильное производство. Насколько оправдано «распылять внимание» в нынешней нестабильной ситуации?

Абсолютно оправдано при условии, что «распыление внимания» происходит в рамках сформированной подушки безопасности. Но я наблюдаю и другое — предприниматель начинает проверять бизнес-гипотезы, вкладывая 50,100, 200 миллионов рублей, видит хороший пресейл, но в итоге получает негативный эффект в системных продажах. Чаще всего потому, что в нише уже есть игроки, которые ретроспективно выстроили целую интегрированную в систему схему, и они не дадут ее сломать, не пустят на рынок, даже если ваш продукт круче и дешевле. Это как если бы вы пришли незваным гостем на обед и начали предлагать свое меню. Нужно обладать очень тонким чутьем, чтобы не стать заложником мечты с огромными убытками и, когда это объективно потребуется, найти в себе силы заморозить гипотезу либо вообще забыть ее и переключиться на другую тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

Как не ошибиться в выборе нового вектора движения?

Анализировать и идти туда, где есть и будут потребности, а значит — деньги. Мы смотрим на ситуацию по отраслям чуть сверху и видим, где можно выйти с кардинально новым продуктом, который нужен здесь и сейчас. Например, крупные промышленные и энергетические компании урезали инвестиционные программы практически до нуля, но, чтобы сохранить активы, они в условиях сегодняшних рисков будут тратить деньги на их физическую защиту от возможных угроз. Понимая приоритеты коллег, мы создали компанию ANT-Defense, которая занимается проектированием, производством и монтажом систем комплексной физической защиты оборудования и сооружений от атак дронов и БПЛА «Укрытие АНТиДРОН». Это новый для нас и для рынка продукт, у которого уже есть успешный бэкграунд выполненных заказов и сформировалась очередь из коллег на проектирование укрытий. Другой пример — «бытовой»: еще в начале года понимая, что B2B бизнес будет испытывать проблемы — и сейчас очевидно его катастрофическое замедление, мы запустили e-commerce-проект по оптовой и розничной торговле бытовыми товарами, открыв компанию ANT-Trade, которая проверяет гипотезу «сковородка всегда будет нужна человеку, что бы ни происходило за окном». Параллельно открыли контрактное производство кухонного инвентаря высокого качества и реализуем товары под собственным брендом Mulini casa на Озоне и Вайлдберриз. Собрав хорошую команду, мы достаточно оперативно вошли в топ-30 по продажам и продолжаем раскачивать эту тематику. Еще один проект, в который мы очень верим, — коллективное инвестирование в инфраструктуру с помощью цифровых финансовых активов. В условиях непредсказуемости кредитно-денежной политики и тотальной цифровизации, думаю, за этим в принципе будущее российской и мировой экономики. На практике идея выглядит так: мы можем «токенизировать» (преобразовывать активы в цифровые единицы (токены) для их безопасного использования, хранения и обмена) любой бизнес, например, офисное здание, машину, станок, услуги. Составляется смарт-контракт на владение, скажем, двумя квадратными метрами бизнес-центра с порогом входа, доступным большинству людей. Найти инвестора на 5–10 миллиардов рублей сложно, а привлечь пять тысяч человек с 50 тысячами рублями достаточно просто. Прецеденты в России уже есть: «КамАЗ» оцифровал в формате токенов несколько длинномеров, которые быстро продались. Теперь эти фуры ездят по стране с грузами, и владельцы токенов через специальное приложение могут отследить, где на сегодняшний день находятся их бизнес-единицы и сколько денег зарабатывают. С учетом того, что сейчас все иностранные рынки закрыты для России, мы видим супербольшой потенциал в цифровых активах.

При этом вы оптимизируете существующие бизнес-процессы?

Именно. Одно из наших новых направлений — ANT-Finance, оно будет стержнем, стволом бизнеса, обеспечивающим по договору все остальные юниты необходимыми услугами — от документооборота до бухгалтерской отчетности, в том числе внешние предприятия. Компания соберет на себя со всех юридических лиц и объединит в одну структуру бухгалтеров, юристов, GR- и HR-менеджеров, маркетологов и IT-специалистов. Во-первых, это позволит оптимизировать количество персонала и устранить «задвоение» кадров. Во-вторых, ANT-Finance становится единым центром принятия решений, платежей и прочих вещей. И как только появляется новое направление, не нужно будет создавать еще одно штатное расписание и подбирать линейный персонал. Достаточно поставить ключевых игроков — топ-менеджеров, и все остальное соединяется уже в рамках договора обслуживания. То есть мы одну веточку добавили на бизнес-ствол, и она на следующий день заработает. Проект отключился — мы веточку убрали, ствол ничего не почувствовал и продолжает работать. Эта бизнес-идея обладает высоким масштабируемым потенциалом.

Думаю, многие предприниматели с радостью отдадут на единый аутсорс финансовое, кадровое, правовое и IT- сопровождение, потому что это точно удобнее и точно дешевле.

Возможно ли мыслить долгосрочно в нынешних быстро меняющихся условиях? Какой сегодня горизонт планирования?

Первое, что хочется еще раз отметить и подчеркнуть жирной чертой, — в нынешних условиях максимально актуален вопрос сохранения бизнеса. Кто выживет, тот увидит ренессанс экономики. Что касается планов, то не подтвержденные твердыми договорами бизнес-гипотезы и разработки разумно придержать на старте, а через год, допустим, достать и начать реализовывать. Мы, например, открыли два химических предприятия, провели пресейлы, но поняли, что на сегодняшний день рынок не позволит нам их обслуживать в системном росте, а создавать рабочие места на грани самоокупаемости нет никакого смысла. Проще остановиться, зафиксировать убытки сразу, нежели их увеличивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

В чем суть проактивной системы управления в ANT-GROUP и как она помогает в организации работы?

Имея множество бизнесов, качественно управлять каждым сложно, поэтому мы сформировали проактивную систему управления. В рамках открытия нового направления мы привлекаем людей, которые, по нашему мнению, справятся с задачей, и предлагаем им опционы. По итогам года смотрим, что получилось. Не всегда результат соответствует ожиданиям сторон, «коэффициент неудачи» может доходить до 40%. Но профит в том, что опционная история позволяет притянуть хорошего дорогостоящего компетентного игрока, специалиста, который может стать адептом нашей веры, а в случае прекращения сотрудничества по причине недостижения целей опцион дает возможность выплатить обещанные сотруднику деньги, исключая акционерный переход права в компанию, и спокойно распрощаться.

Как ANT-GROUP удается избегать текучки специалистов на фоне кадрового голода?

Мы обволакиваем линейный персонал комфортом, обеспечивая необходимую соцподдержку, совершенствуя условия труда, и через руководителей «опыляем всех и вся» бизнес-настроениями. Сотрудник по праву находится в центре внимания. Плюс интеграция технологий искусственного интеллекта и автоматизации в деятельность структурных подразделений позволяет снять со специалистов рутинные задачи. Одна из фишек — это наше рабочее пространство, дважды признанное лучшим в России с точки зрения цифровизации (в 2022 и 2024 гг.). Два наших офиса — головной и на производственно-логистическом комплексе — обеспечены системами умного дома, один из них управляется голосом. Кроме того, в нем использованы энергоэффективные технологии для минимизации воздействия на окружающую среду и экономии содержания.

Сегодня достаточно трудно найти аналоги зарубежным программам и компонентам, которые использовались в бизнес-процессах. Кому нужно, тот находит решение. Многие участники рынка занимаются импортозамещением. Мы тоже. В этом году стали официальным дистрибьютором компании «Катюша Принт» — первого и единственного российского производителя принтеров, сканеров и МФУ полностью со своим софтом. Коллеги сами производят под Санкт-Петербургом микроэлектронику, корпуса, расходники, а не шильдики переклеивают. И мы видим хороший отклик на этот бизнес-кейс, компания уверенно растет. Наш настоящий российский принтер «Катюша» уже используется на президентских выборах — в прошлом году Единый день голосования в РФ полностью был проведен на принтерах «Катюша».

На какие принципы в работе вы опираетесь?

Мое профессиональное кредо — всегда быть абсолютно открытым и понятным для партнеров и платить по счетам. Открыто вести себя — это основа ANT-GROUP. Возникают проблемы — обязательно озвучиваем и решаем. Бывает, делаем это вне контракта за счет собственных средств. Как раз-таки благодаря диверсификации получается совершать перестановки в рамках финансовых разрывов. «Мне не заплатили, и я вам не заплачу» — это не наш принцип.

Что для вас значит быть молодым промышленником?

Стойкий, активный, неподдающийся шаблонам предприниматель нового поколения, какие собираются в «Клубе молодых промышленников», который смело идет за новые горизонты к своей цели, к своей мечте, спокойно переносит испытания и не перестает учиться. Только тот, кто обладает информацией, текущими инсайдами, формирует визионерскую позицию. В то время как большинство классических предпринимателей действуют стандартно, боясь бюрократическую «гильотину», и заходят в менее доходный, но понятный, по их мнению, бизнес.

Как добиться успеха в бизнесе?

По большому счету, любая история успеха — это всегда следствие смелых, проактивных решений, уместного риска. Можно долго стоять возле стола в казино, желая сорвать куш, но выигрыш в принципе невозможен, если не сделать ставку. В бизнесе то же самое. Не нужно бояться ставить разные суммы на разные «поля» — новые направления — с разным коэффициентом выигрыша, соблюдая при этом баланс, и, получив доход, конвертировать выигрыши в новые «ставки» — бизнесы. Этими принципами, знаниями и навыками я охотно делюсь и с подрастающим поколением. А с 2024 года в моем родном вузе — Уральском государственном горном университете — вручается именная стипендия студентам, которые занимаются прикладными научными исследованиями. Я считаю очень важным повышать престиж инженерно-технических профессий и мотивировать молодежь трудиться на благо нашей страны и развивать экономику.

Беседовала Наталья Каплун