Семь человек подали заявления на участие в конкурсе на пост мэра Кызыла

Вечером 15 декабря завершилась процедура подачи заявлений на участие в конкурсе на пост мэра Кызыла. По данным конкурсной комиссии, в конкурсе намерены принять участие семь человек.

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально датой проведения конкурса было объявлено 25 ноября. Но из восьми кандидатов четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание конкурсной комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас.

Напомним, конкурс был объявлен после решения Верховного суда Тувы по иску главы города (спикер хурала представителей — муниципального парламента) Ирины Казанцевой о расторжении трудового договора с тогдашним мэром Каримом Сагаан-оолом. Хурал отправил его в отставку.

Конкурс пройдет 25 декабря.

Валерий Лавский