Квартал высокой культуры

Глава ГК «Атлас Девелопмент», урбанист-новатор Владимир Городенкер превращает будущее Екатеринбурга в настоящее: предугадывает потребности горожан уже на уровне архитектуры и вместе с командой создает уникальные жилые экосистемы и общественные пространства по принципу «все включено».



Строительная отрасль постоянно меняется, требуя гибкости и стратегического видения. Как ваша компания адаптируется к меняющимся экономическим реалиям? Какие принципы бизнес-устойчивости вы закладываете сегодня, чтобы «Атлас Девелопмент» стала частью «экономики будущего»?

Мы работаем в индустрии, где изменения не исключение, а норма. Поэтому главное качество современного девелопера — способность смотреть на 5–10 лет вперед. В Atlas Development мы создали цифровую продуктовую модель полного цикла: от аналитики территории и концептуального проектирования до эксплуатации объектов. Наша устойчивость основана на трех принципах. Первое — это технологичность, внедрение современных стандартов проектирования и управления недвижимостью. Второе — гибкость, предполагающая быстрые решения, которые позволяют перестраивать бизнес-модель под рынок, сохраняя рентабельность. И третий принцип — культурный код команды, созданный на балансе инноваций, ответственности и эстетики. Мы строим компанию, которая станет частью экономики будущего — умной, быстрой, профессиональной и ориентированной на клиента, следим за трендами в IT-технологиях, индустрии гостеприимства, урбанистике крупных городов. Когда смотришь шире своей сферы, рождаются необычные и смелые решения.

Какие ценности и жизненные убеждения лежат в основе вашей компании?

В сердце Atlas Development — пять ценностей, которые встроены в ежедневную практику: от планерок до сложных переговоров. Это прибыль как показатель правильности стратегии; команда, где сильные усиливают сильных; ответственность, когда каждый отвечает за результат, а не за процесс; клиент, для которого мы создаем пространство его следующей мечты, и, наконец, репутация, которая важнее краткосрочной выгоды.

Как строительная индустрия позволяет вам выражать себя, влиять на деловую среду и культуру повседневности?

Девелопмент для меня — не про стены и квадратные метры, а про создание городской среды, которая будет вдохновлять людей и через сто лет. Я считаю, что задача девелопера — создавать архитектурные доминанты, которые украшают город и формируют облик эпохи. Но архитектура — это только половина языка, через который мы выражаемся. Мне очень нравится создавать живые, большие, современные «зеленые» дворы с комфортными, стильными местами для отдыха и общения и видеть, что жители чувствуют себя в таких пространствах спокойнее, счастливее, свободнее. Современная, красивая среда снижает уровень стресса, формирует чувство безопасности и улучшает настроение. Это, по сути, работа с ментальным здоровьем человека. То же самое мы делаем в интерьерах общественных пространств. Когда человек ежедневно сталкивается с эстетикой, правильными пропорциями, продуманным дизайном, у него развивается вкус и внимание к деталям. И в этом для меня есть настоящая самореализация: создавать не просто дома, а жилые экосистемы, которые улучшают качество жизни человека, поднимают его настроение, расширяют горизонты и делают повседневность ярче и жизнерадостнее.

Какой проект вы считаете наиболее ярким отражением вашей личной миссии?

«Парк Столиц» — именно этот проект показывает мой взгляд на современную городскую среду. Это жилая экосистема, объединяющая десять домов общим стилобатом. Каждому жителю доступна инфраструктура на пешеходной галерее второго уровня — не покидая свой дом, можно пользоваться всеми сервисами внутри комплекса: от фитнес-центра с бассейнами и СПА до детского сада, магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, в этом проекте реализованы дворы нового поколения, о которых я говорил ранее: зеленые, масштабные, с водными объектами и зонами отдыха. В общем, «Парк Столиц» — проект «будущего, которое уже здесь».

Ваша философия управления командой?

Я — сторонник лидерства, которое строится на профессионализме, уважении и личной вовлеченности. Я не верю в управление «сверху». Я верю в управление рядом: когда лидер не дистанцируется, а идет впереди и показывает пример. Моя задача — создавать среду, где сильные специалисты обретают пространство для роста, а ошибки превращаются в инструмент обучения.

Устойчивая корпоративная культура — это…

Предсказуемость поведения внутри команды, когда каждый знает, что он может требовать от коллег, на что может опираться в стрессовых ситуациях, какие стандарты качества являются обязательными. Культура Atlas Development держится на профессионализме, честности, эстетике и уважении. Это создает доверие, а доверие — фундамент устойчивости.

Что движет вами и вашей командой в долгосрочной перспективе, помимо финансовых показателей?

Если честно, нами движет простой, но очень сильный мотив — интерес к своему делу. Желание создавать такие проекты, которых до нас не было. Создавать среду, которая опережает свое время, предугадывает потребности людей и фактически формирует будущее. Финансовый результат важен, но это следствие. Первичны амбиции: нам важно быть не догоняющими, а идущими впереди перемен — это наш слоган и наш внутренний ориентир. Именно эта работа над будущими проектами, постоянное стремление «сделать что-то новое, крутое, и сделать это лучше, чем вчера», вдохновляют команду и задают темп.

Что помогает сохранять страсть к делу и избегать выгорания?

Я давно понял: выгорает тот, кто живет в режиме хаоса. Когда есть структура, понятная миссия и сильная команда, энергии, наоборот, становится больше. Меня лично поддерживает фокус на больших задачах, уважение к своим границам, спорт, здоровое питание, хороший крепкий сон, позитивное мышление и, безусловно, окружение — люди, разделяющие мои ценности. Бывают, конечно, периоды «хочу тишины». В такие моменты я уезжаю туда, где нет информационного шума, или провожу время с близкими. Именно моя семья — супруга Анна, сын Владимир, мои дочки Александра и Екатерина — главный источник энергии и сил. А иногда я выбираю режим полной тишины и уединения — это возможность услышать самого себя.

Жизнь мечты — это…

Когда рядом родные, близкие, любимая семья и, помимо работы, есть время на себя, на спорт, на личностное развитие, хобби и общение с друзьями. А в том, что касается бизнеса, ты уже можешь позволить себе не думать о проблемах и заботах, зная, что твоя команда способна решить любой вопрос без тебя, лучше, чем ты. И каждый новый день — это шаг к следующей мечте.

