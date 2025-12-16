Экс-замначальника цеха завода Калинина обвинили во взятках

СКР возбудил уголовное дело против бывшего заместителя начальника цеха ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (МЗиК) Виктора Берстнева. Его обвиняют в получении и даче взяток при выполнении гособоронзаказа, сообщили в военных органах СКР.

По данным следствия, в 2021-2025 годах сотрудники МЗиК давали господину Берстневу взятки на общую сумму свыше 5 млн руб. за выплату повышенных премий. Эти деньги замначальника цеха передавал ответственным за гособоронзаказ за общее покровительство. В результате завод не выполнил условия контракта.

Завод имени Калинина находится в Екатеринбурге. Он входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализирующийся на разработке и производстве средств ПВО и ПРО. Помимо военной продукции МЗиК занимается производством дорожно-строительной и коммунальной техники.

Никита Черненко