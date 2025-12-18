В стиле рок-н-ролл

Бренд S.T. Dupont и производитель электрических и акустических гитар Fender объединились, чтобы создать коллекцию аксессуаров S.T. Dupont X Fender, отражающих ДНК обоих брендов



Ручки, гильотины и пепельницы украшает изображение в технике печати на лаке в виде культовой гитары Stratocaster, которая завоевала популярность благодаря своей универсальности, классическому дизайну и легендарному звучанию, подходящему множеству музыкальных стилей.

Также в коллекции S.T. Dupont X Fender представлены премиальные изделия, украшенные золотыми «швами», выполненными в японской технике кинцуги, и золотой пылью (историческое ноу-хау S.T. Dupont). Среди них особого внимания заслуживают роллеры и перьевые ручки. Пишущие инструменты в черном цвете отдают дань уважения Эрику Клэптону и его гитаре, силуэт грифа которой угадывается в очертаниях клипа ручек. А изделия в голубом цвете — это дань почтения Курту Кобейну и его гитаре Mustang, на которой он играл в клипе к песне «Нирваны» Smells Like Teen Spirit.

Также в S.T. Dupont X Fender нашлось место и совершенно новым изделиям: кулону-медиатору и кожаному чехлу для зажигалки.