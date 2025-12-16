Полиция нашла петербуржцев, поджегших дверь дома на Гражданском проспекте

Двое неизвестных 13 декабря попытались поджечь дверь возле лифта в подъезде дома 106 по Гражданскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Возгорание было ликвидировано силами жильцов, никто не пострадал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили причастных в возрасте 35 и 21 года. Молодые люди были задержаны спустя два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе допроса подозреваемые признались, что действовали из корыстных побуждений, получив задание в мессенджере. За поджог входной двери в коридор неизвестные кураторы пообещали им крупную сумму. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Андрей Маркелов