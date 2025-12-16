Сочинский застройщик перечислил в бюджет 77 млн рублей компенсации за самострой

Прокуратура Сочи отказалась от претензий к застройщику Сергею Цыганову, с которого намеревалась взыскать 73 млн руб. в возмещение ущерба, нанесенного муниципалитету самовольным строительством. Предприниматель сделал пожертвование муниципалитету в сумме 77 млн руб., говорится в решении Хостинского районного суда Сочи.

Надзорное ведомство установило, что в 2009 году Сергей Цыганов, действуя в обход закона, возвел многоквартирные дома без разрешительной документации и продал жилье гражданам. Недобросовестные действия застройщика привели к росту нагрузки на социальную инфраструктуру города-курорта, считает прокуратура. Для жильцов самовольно возведенных домов потребовались дополнительные расходы на создание объектов образования, спорта и здравоохранения на сумму 73 млн руб., говорилось в исковом заявлении прокуратуры о взыскании ущерба с господина Цыганова. В связи с фактической компенсацией убытков муниципалитета производство по делу прекращено.

Практика взыскания расходов бюджета Сочи на социальную инфраструктуру, необходимую для жильцов самовольно возведенных домов, появилась в городе-курорте по инициативе прокуратуры. В качестве ответчиков привлекались не только девелоперы. В марте текущего года Адлерский райсуд Сочи взыскал 51 млн руб. с бывшего председателя крайсуда Александра Чернова и экс-главы Хостинского райсуда Владимира Бахметьева. Установлено, что высокопоставленные судьи были инициаторами самовольного возведения семиэтажного дома на Курортном проспекте.

Анна Перова, Краснодар