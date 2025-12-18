Золотой свет эпохи

Желтые бриллианты — один из главных трендов в мире High Jewellery в последние два года. Эти редкие и выразительные драгоценные камни украшают коллекции ведущих ювелирных домов и все чаще воспринимаются как новая ювелирная классика.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chamovskikh Фото: Chamovskikh

Алмазы, хранящие в себе теплый солнечный свет, встречаются гораздо реже, чем бесцветные. На каждые 10 000 алмазов ювелирного качества приходится лишь один качественный цветной. При этом 60% всех фантазийных алмазов составляют именно желтые.

Бриллианты Fancy Yellow обладают такими же выдающимися характеристиками, как и бесцветные камни: максимальной твердостью, устойчивостью к агрессивным средам, высокой дисперсией и показателем преломления. Они демонстрируют характерную интенсивную игру света и блеск, которые сохраняются на протяжении столетий.

Благодаря своей красоте и редкости желтые бриллианты покорили сердца дизайнеров ведущих ювелирных домов. Эти драгоценные камни занимают почетное место в украшениях High Jewellery ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chamovskikh Фото: Chamovskikh

Так, пара превосходных желтых бриллиантов весом по 1 сt — центр серег «Астерия». Огранка «кушон» эффектно раскрывает топовый цвет Fancy Vivid Yellow. Изящная ювелирная композиция напоминает галактическую спираль с 84 бесцветными бриллиантами высокой чистоты и безупречного качества огранки.

Трендовые серьги с контрастным сочетанием 16 Fancy Yellow и 16 бесцветными бриллиантами — идеальное решение для повседневного или коктейльного образа. Огранки «круг» и «ашер» раскрывают красоту драгоценных камней, создавая завораживающее безупречное сияние. Магия стиля и характера — в роскоши белого блеска и солнечного тепла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chamovskikh Фото: Chamovskikh

В неповторимом обручальном кольце непрерывная линия из 21 желтого бриллианта огранки «радиант» символизирует единство и бесконечность чувств. Это выразительный символ статуса и индивидуальности. Оригинальная закрепка камней позволяет свету проникать в сердце каждого бриллианта.

Украшения с солнечными камнями невозможно просто хранить в сейфе, они достойны стать главными героями светских выходов, даря своему обладателю множество положительных эмоций, подчеркивая статус и безукоризненный стиль. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH предлагает роскошные желтые бриллианты различных огранок и каратности, включая сеты. Вы можете заказать эксклюзивное украшение или приобрести отдельный драгоценный камень. Все желтые бриллианты в коллекции CHAMOVSKIKH отличаются высокой чистотой, великолепной огранкой и обладают большим инвестиционным потенциалом.