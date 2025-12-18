Очарование венского вальса

Ювелирный бренд Casato уходит от классического высокого ювелирного искусства к инновационной элегантности, утонченному эстетическому коду и изысканной художественной оригинальности. В ателье Федерико Гауттиери, основателя и креативного директора бренда, не боятся создавать неожиданное, потому что там, где царит гармония, даже роскошь становится изяществом.



Гармоничные формы, насыщенные цвета и женственность — вот основа манифеста Casato, воплощенного в украшениях. Миниатюрные произведения искусства рассказывают историю поиска совершенства от задумки до исполнения. ДНК бренда представляет собой сочетание элементов, хорошо узнаваемых в дизайне и качестве украшений: итальянский стиль, утонченные формы в 18-каратном золоте, дополненные бриллиантами, и уникальные детали.

Коллекции Mikou и Mikoulette, триумфально дебютировавшие в прошлом году на выставке в Виченце, вдохновили Федерико Гауттиери на создание подколлекции Vienna. Mikou Vienna — это ода очарованию Венского дебютантского бала, где в вихре общей мечты, сотканной из любви, грациозности и возрождения, сливаются разные поколения и исторические эпохи. Каждое ювелирное творение рассказывает об эмоциях неповторимого момента, подобно первому вальсу в бальном зале, утопающем в тысячах огней. Скульптурные формы наделяют каждое украшение царственным величием, но с добавлением современного штриха. Аквамарины, изумруды и аметисты сплетаются в драгоценные композиции, вызывая в воображении образы королевского великолепия и сказочных платьев. Коллекция Mikou Vienna — это не просто ювелирное собрание: это путешествие во времени, воссоздающее образы исторической эпохи благодаря эмоциям, рождающимся при соприкосновении с украшениями.