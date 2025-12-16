«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче КХЛ на домашнем льду

ХК «Сибирь» обыграл «Авангард» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе новосибирцев шайбы забросили Антон Косолапов, Чейз Эванс Приски и дубль оформил Семен Кошелев.

Следующую игру «Сибирь» проведет против «Адмирала» 19 декабря. Новосибирская команда по-прежнему занимает 11-е, последнее место в конференции Восток КХЛ.

«Авангард» 18 декабря встретится с «Нефтехимиком». Омичи расположились на третьем месте Восточной конференции, набрав 45 очков по итогам 33 игр.

Александра Стрелкова