Качественный номерной фонд Петербурга покрывает лишь 20% новогоднего турпотока

При сохранении высокого туристического потока качественные отели Санкт-Петербурга в период новогодних праздников могут обеспечить не более 20% спроса на размещение, следует из данных консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В новогодние каникулы 2025 года город посетили около 1,2 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее, и на 20% выше показателя 2023 года, отмечают аналитики.

По предварительным оценкам, к концу 2025 года объем качественного номерного фонда Петербурга достигнет 24,9 тыс. номеров. За год рынок пополнился примерно на 1,4 тыс. номеров: открылась одна классическая гостиница на 802 номера и восемь апарт-отелей суммарно на 600 номеров.

Артемий Чулков