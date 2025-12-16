Ростовские диспетчеры с начала года обслужили 272 тысячи полетов

Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров оценили работу аэропорта Платов и регионального центра управления воздушным движением в Ростовской области в условиях действующих ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Как следует из сообщения, за с начала 2025 года диспетчеры ростовского центра обслужили 272 тыс. полетов, из них которых 63 были международными. Среднесуточная интенсивность воздушного движения превысила 800 полетов, сообщил гендиректор Госкорпорации по организации воздушного движения Андрей Булин.

В ходе рабочей поездки на юг России федеральные чиновники вместе с министром транспорта региона Аленой Беликовой осмотрели инфраструктуру авиакомплекса.

Константин Соловьев