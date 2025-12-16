The Globe and Mail: канадского военного обвинили в передаче Украине секретной информации

Как стало известно изданию The Globe and Mail, в Канаде по обвинению в шпионаже задержан сотрудник местной военной контрразведки. Он, предположительно, передавал Украине секретную информацию о ходе военных операций без одобрения своего начальства. Старший уоррент-офицер (старший прапорщик) Мэттью Робар был арестован на прошлой неделе и обвинен в «передаче иностранной организации совершенно секретной информации». Власти Канады не сообщают, какой именно стране эта иностранная организация оказывала помощь.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 16 декабря, название этой страны также не раскрывалось. Однако анонимный источник сообщил The Globe and Mail, что информация передавалась Украине. По результатам заседания Мэттью Робару была изменена мера пресечения — с содержания под стражей на подписку о невыезде. Обвиняемому также пришлось дать письменное обещание не вступать в контакт с посольством или официальными лицами страны, которой он, предположительно, передавал информацию.

Евгений Хвостик