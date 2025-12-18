Слово редактора

Рождественский номер Коммерсантъ.Стиль.Урал всегда получается особенным. В нем не только мода, аксессуары, украшения и идеи для самых желанных подарков. В нем — люди и время, в котором мы живем. Люди, которые, несмотря на непростую реальность, продолжают создавать, менять, действовать. И время, которое проверяет нас на прочность и одновременно открывает новые горизонты.



Марина Архипова, главный редактор Коммерсантъ.Стиль.Урал

Фото: Вероника Никулина Марина Архипова, главный редактор Коммерсантъ.Стиль.Урал

Сегодня становится особенно ясно: счастье — это не то, что приходит однажды, как финальная точка, а то, что мы создаем ежедневно. Оно не результат, а процесс — внимательный, бережный, требующий личного участия. Каждый из нас решает сам, быть ему счастливым или нет. Решает, что считать важным, чему отдавать силы, во что верить и что создавать вокруг себя.

Герои этого номера — предприниматели нового формата, создатели, исследователи, артисты. Люди, которые выбрали не ждать перемен, а становиться ими. Их истории вдохновляют на то, чтобы не останавливать движение вперед, искать возможности там, где их будто бы нет, и формировать собственное пространство света.

Главное в этом выпуске — ощущение внутреннего выбора. Выбора быть настроенными на жизнь, на развитие, на радость, пусть даже в маленьких шагах.

Пусть этот номер станет напоминанием: счастье не случается просто так — мы создаем его сами. Каждый день.

Марина Архипова