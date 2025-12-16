В Латвии ограничили доступ еще к 10 российским сайтам

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничил доступ к 10 российским сайтам. Решение принято в связи с распространением на сайтах «односторонней и предвзятой» информации о военных действиях на территории Украины.

Среди запрещенных российских сайтов — ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, timbusiness.рф, zttim.ru и kubkprf.ru, пишет латвийское агентство Latvijas vstnesis со ссылкой на документ.

Из документа следует, что, например, портал kubkprf.ru распространяет информацию о проведении памятных мероприятий, посвященных участникам СВО. По мнению совета, этот контент направлен на «прославление целей СВО и распространение империалистического нарратива России, оправдывающего войну против Украины».

Как считает NEPLP, распространяемый контент, содержащийся на вышеперечисленных интернет-ресурсах, противоречит интересам безопасности информационного пространства Латвии. Российские веб-сайты используются для размещения российской пропаганды, направленной против Украины и других стран Запада, утверждает регулятор.

В Латвии заблокировали несколько сотен российских сайтов с начала СВО в феврале 2022 года, писала летом национальная газета NRA.