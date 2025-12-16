Двух жителей Колпино задержали после нападения на подростка с пистолетом

В Колпино сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на 15-летнего подростка у рынка на улице Веры Слуцкой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в 06:51 в полицию Колпинского района поступило сообщение о драке в арке рынка у дома 19 по улице Веры Слуцкой. По данным заявителя, двое мужчин избивали человека, при этом у одного из них был предмет, похожий на пистолет. Прибывший наряд патрульно-постовой службы установил, что подростка несколько раз ударили предметом, конструктивно схожим с огнестрельным оружием.

Пострадавшего подростка доставили в больницу. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение, состояние оценивается как удовлетворительное.

По горячим следам полицейские задержали двух местных жителей 37 и 43 лет, их доставили в отдел полиции. У одного из них изъяли пневматический пистолет.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мотивы нападения устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков