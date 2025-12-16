Управленцев трех нижегородских муниципалитетов поощрят за демографию

Команды администраций Шарангского, Тоншаевского и Уренского округов Нижегородской области поощрят за демографические показатели 2024 года. Поддержку окажут за счет недавно поступившей целевой федеральной субсидии, сообщили в региональном правительстве 16 декабря 2025 года.

Выбор этих трех муниципалитетов обусловлен тем, что именно в них (среди округов с численностью населения до 50 тыс. человек) были достигнуты наиболее позитивные показатели естественного движения населения. Размер поощрения не уточняется.

Добавим, статистику по естественному движению населения (рождаемость, смертность) и Росстат, и органы региональной власти перестали публиковать с весны 2025 года.

8 декабря президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам сказал, что принятых в стране мер в сфере демографии недостаточно, рождаемость продолжает снижаться.

Галина Шамберина