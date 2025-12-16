ФАС уличила Челябинское авиапредприятие в необоснованных поборах с перевозчиков

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение АО «Челябинское авиапредприятие» из-за взимания платы с авиакомпаний за использование платформы регистрации пассажиров. В действиях главного оператора Международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС установила, что Челябинское авиапредприятие взимало с авиаперевозчиков отдельную плату за доступ к платформе для регистрации пассажиров. При этом тарифы на обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством и расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Но челябинский аэропорт установил размер платы самостоятельно.

Аналогичные нарушения были выявлены еще в 14 аэропортах страны: Сочи, Храброво, Кольцово, Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.

ФАС расценивает действия авиапредприятий как навязывание невыгодных условий авиакомпаниям. Эту позицию поддерживают Минтранс и Генпрокуратура России. Предупреждения получили все нарушители. В случае неисполнения ФАС России возбудит антимонопольное дело.