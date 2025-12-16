Международный растратный банк

К шести и шести с половиной годам колонии приговорил в Москве Басманный суд трех бывших топ-менеджеров ООО КБ «Международный строительный банк» (МСБ), признанных виновными в особо крупной растрате. С 2014 по 2017 годы они вывели из кредитного учреждения свыше 1,1 млрд руб., в результате чего его признали банкротом. Иск на сумму ущерба суд не удовлетворил, предложив рассмотреть его в гражданском судопроизводстве.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На оглашение приговора фигуранты — бывшие начальник департамента аналитики и риск-менеджмента ООО КБ МСБ Иван Ульянов, а также советник и заместитель председателя правления банка Альберт Карпов и Александр Кривцов пришли в сопровождении жен и адвокатов. В руках они несли баулы с вещами, так как накануне прокурор просила признать их виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорить к реальным срокам.

Признававшему вину и имеющему четырех несовершеннолетних детей Ивану Ульянову гособвинитель запросила семь лет, а ее не признавшим вину сообщникам Кривцову и Карпову лишь на полгода больше — по семь с половиной лет.

Судья Басманного районного суда назначила Ивану Ульянову шесть лет, а Кривцову и Карпову — по шесть с половиной. Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Иск АСВ, требовавшего возмещения в размере 1,138 млрд руб. председательствующей был отклонен. Представителю агентства она посоветовала обратиться в суд в гражданском порядке.

Таким образом, судья полностью приняла версию следствия о том, что трое экс-банкиров вместе с осужденной в декабре 2024 года к двухлетнему сроку бывшей председателем правления банка Еленой Иноземцевой с февраля 2014 года по март 2017 года похитили путем растраты более 1,1 млрд руб. По данным следствия, сделано это было путем заключения фиктивных кредитных договоров, что привело в конечном счете к отзыву у ООО КБ МСБ в 2017 году лицензии. По данным Центробанка РФ, это произошло «из-за возникновения острого дефицита ликвидности» в МСБ. В частности, регулятор выявил «полную утрату собственных средств банка и неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Защита собирается обжаловать приговор.

Алексей Соковнин