Частный сектор обеспечил две трети нового жилья в Волгоградской области

В Волгоградской области за первые 11 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 953,1 тыс. кв. метров жилых домов. Такую информацию сообщил Волгоградстат.

Большая часть нового жилья — 606,8 тыс. кв. метров, или 63,7% от общего объема, приходится на частную застройку. Многоквартирные дома, возведенные юридическими лицами, составляют 346,3 тыс. кв. метров.

Наибольший объем строительства приходится на Волгоград, где за указанный период появилось 480,8 тыс. кв. метров жилой площади. Это больше половины (50,4%) всего введенного в эксплуатацию жилья в регионе.

Марина Окорокова