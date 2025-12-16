Главному фигуранту дела о покушении на Соловьева запросили пожизненное

Во Втором западном окружном военном суде начались прения по уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. В деле семь обвиняемых: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

Андрея Пронского, которого следствие посчитало организатором преступной группы, гособвинитель назвала «представляющим исключительную опасность для общества» и просила назначить ему пожизненное заключение. Остальным подсудимым прокурор просила назначить сроки от 13 до 30 лет колонии.

По версии обвинения, в 2021 году Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической группировки «National Socialism / White Power» («Национал-социализм / Белая власть», признана экстремистской и запрещена в России). В группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков, а затем остальные фигуранты.

Они начали с поджогов машин и военкоматов. После начала СВО фигуранты якобы получили задание от ГУР Минобороны Украины совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Фигуранты, по материалам дела, планировали подложить под его машину бомбу.

Андрей Пронский, которого следствие считает лидером группы, не стал давать показания в суде, однако заявил ходатайство о возврате дела в прокуратуру, объяснив это тем, что ранее по решению суда он был признан невменяемым. Остальные подсудимые признали поджоги военкоматов и автомобилей, заявив, что сделали это из-за неприятия СВО. Причастность к покушению на телеведущего Владимира Соловьева они отвергли. От показаний, данных в ходе следствия, все фигуранты отказались, заявив, что дали их после применения пыток и под психологическим давлением.

Ефим Брянцев