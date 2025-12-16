Адвокат: Долина была уверена в фиктивности продажи своей квартиры

Певица Лариса Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры в центре Москвы носит фиктивный характер и является частью «спецоперации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы недвижимости Полины Лурье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам адвоката певицы Марии Пуховой, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения госпожи Долиной в момент заключения сделки.

Верховный суд рассматривает жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций. Осенью Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали законным решение Хамовнического районного суда о возврате квартиры Ларисе Долиной. Защита певицы направила в Верховный суд возражение на жалобу и просила закрыть заседание.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках в 2024 году за 112 млн руб. Позднее она заявила, что стала жертвой мошенников и передала им полученные деньги. Суд восстановил за певицей право собственности на жилье, после чего Полина Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд. Госпожа Долина пообещала вернуть покупательнице деньги, однако та отказалась отзывать жалобу.