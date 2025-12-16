Адвокат: Долина была уверена в фиктивности продажи своей квартиры
Певица Лариса Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры в центре Москвы носит фиктивный характер и является частью «спецоперации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы недвижимости Полины Лурье.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По словам адвоката певицы Марии Пуховой, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения госпожи Долиной в момент заключения сделки.
Верховный суд рассматривает жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций. Осенью Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали законным решение Хамовнического районного суда о возврате квартиры Ларисе Долиной. Защита певицы направила в Верховный суд возражение на жалобу и просила закрыть заседание.
Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках в 2024 году за 112 млн руб. Позднее она заявила, что стала жертвой мошенников и передала им полученные деньги. Суд восстановил за певицей право собственности на жилье, после чего Полина Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд. Госпожа Долина пообещала вернуть покупательнице деньги, однако та отказалась отзывать жалобу.