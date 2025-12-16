В Челябинске будут судить лидера наркогруппировки с 32 участниками

Металлургический районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 34-летнего гражданина, обвиняемого в организации преступного сообщества, участники которого продавали наркотики. Фигуранта задержали в Республике Казахстан и экстрадировали в РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2018-2020 годах фигурант и еще три человека создали и руководили разветвленным преступным сообществом, в состав которого входили 32 человека. Они были осуждены и получили реальные сроки. Но организатор долгое время скрывался за пределами России, находясь в международном розыске.

При содействии коллег из Казахстана его удалось задержать и отправить в Россию. Расследование дела в отношении него завершено.