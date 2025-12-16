Проект реновации территории Центрального рынка в Перми выполнят в шесть этапов

В Перми разрабатывается проект реновации большого участка рядом с Центральным рынком, пишет ИА «Текст» со ссылкой на предварительную документацию. Реализовать проект планируют в шесть этапов, первый из которых — создание сквера на месте бывшей инфекционной больницы — уже стартовал.

Второй этап — реконструкция участка улицы Попова, третий — западной части улицы Пушкина, четвертый — восточной части улицы Пушкина и участка улицы Куйбышева. Пятым этапом проекта станет реконструкция самой площади ЦКР.

Также будет обновлена и расширена дорожная инфраструктура, благоустроена территория, модернизированы инженерные сети и светофоры. Кроме того, планируется перенести подпорную стенку на съезде с шоссе Космонавтов в переулок Баковый и построить автопавильон с зонами для автобусов и трамваев. Будут изъяты и снесены несколько объектов недвижимости.