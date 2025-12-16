Нижегородские власти разработали «коробочное» решение по автомойкам с роботами

Корпорация развития Нижегородской области разработала универсальное («коробочное») инвестиционное предложение по созданию роботизированных автомоек, для работы которых требуется минимальное участие человека. По данным областного правительства, минимальный объем инвестиций для реализации такого проекта составит 12,8 млн руб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Срок возведения объекта — от шести месяцев. Под строительство одного бокса мойки потребуется площадка 40 кв.м, электроснабжение — 35 кВт, водоснабжение и водоотведение — не менее трех кубометров в час. Боксов может быть несколько.

По расчетам Корпорации развития, срок окупаемости проекта составит не менее года. Инвесторам, желающим реализовать проект, доступны меры господдержки — льготные займы, инвестиционное кредитование и «зонтичные» поручительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области разработали «коробочные» инвестпредложения по созданию туристических комплексов с глэмпинг-отелем или модульными домами, спортивного комплекса со скалодромом, «умного» модульного спорткомплекса, объектов придорожного сервиса. Также есть универсальное предложение по приспособлению объектов культурного наследия под гостиничный бизнес.

Андрей Репин