В Ростове УК могут лишить право управлять домом из-за нарушений

Управляющую компанию (УК), обслуживающую многоквартирный дом №18/92 по ул. Киргизской в Ростове-на-Дону, могут лишить права управлять многоэтажкой, если она не устранит выявленные Госжилинспекцией нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На действия УК пожаловались жители многоквартирного дома в ходе прямой линии губернатора Ростовской области.

«В ходе осмотра был выявлен ряд нарушений: многочисленные отслоения защитного слоя бетона балконной плиты, неработающие датчики освещения в подъезде, нарушение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолка. Кроме того, общедомовой прибор учета тепловой энергии не введен в коммерческую эксплуатацию»,— отметили в инспекции.

После проверки управляющая компания получила предписание об устранении выявленных нарушений. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении УК и ее должностного лица к штрафу. Если компания не выполнит предписание, то ее оштрафует повторно и выдадут новое предписание.

Неисполнение двух предписаний может привести к лишению права на управление домом, добавили в Госжилинспекции.

Наталья Белоштейн