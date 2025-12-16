Госдума повысила штрафы для банков за нарушение прав потребителей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который значительно увеличивает штрафы для банков за нарушения прав потребителей финансовых услуг. Новый механизм исчисления штрафов привязан к размеру собственных средств кредитной организации, а не к уставному капиталу, из-за чего усиливается финансовая ответственность крупных банков.

Согласно документу, штрафы за нарушение законодательства, в том числе требований Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», правил заключения договоров об оказании финансовых услуг и исполнения обязательств по кредитным договорам участников спецоперации, будут составлять до 0,1% от капитала банка, но не менее 100 тыс. руб. За неисполнение предписаний Банка России об устранении нарушений штрафы могут достигать до 1% капитала, но не менее 1 млн руб.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что закон изменит систему штрафов, привязав их к количеству пострадавших клиентов и объему причиненного ущерба. Это должно снять проблему, при которой банкам было выгоднее платить небольшие штрафы, чем исправлять нарушения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что штрафы не будут вводиться за единичные ошибки — в таких случаях банк сначала получит предупреждение. Санкции последуют только при систематическом игнорировании требований регулятора. Кроме того, ЦБ при назначении штрафов будет учитывать масштаб нарушений и долю недобросовестных операций в общем объеме деятельности банка.