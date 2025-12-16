Ростовская область вошла в топ-3 по числу вакансий для маркетологов

Компании Южного федерального округа разместили свыше 18,7 тыс. вакансий для маркетологов с января по начало декабря 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, Краснодарский край занял лидирующую позицию среди южных регионов по спросу на специалистов рекламной сферы — там опубликовали более 10,4 тыс. предложений, что составляет 55% от общего числа. На втором месте Ростовская область с показателем свыше 5,1 тыс. вакансий (28%), третье место заняла Волгоградская область — более 2,3 тыс. предложений (12%).

«Если раньше ключевые soft skills маркетологов и пиарщиков строились вокруг креативности и умения выйти на контакт, то теперь на первый план выходят аналитическое мышление, работа с большими объемами данных и системность»,— прокомментировала Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

В Ростовской области наибольшим спросом пользовались менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи — более 1,7 тыс. вакансий (34%). Дизайнеры и художники заняли второе место с показателем 0,7 тыс. предложений (15%), SMM-менеджеры — третье место с почти 0,7 тыс. вакансий (13%). Также востребованы менеджеры по работе с партнерами — 0,6 тыс. предложений (12%) и аналитики — 0,3 тыс. (7%).

Медианная заработная плата специалистов по маркетингу в Ростовской области составила 71,2 тыс. руб. Наиболее высокие доходы получают руководители: директор по маркетингу и PR — 140 тыс. руб., руководители отделов маркетинга и рекламы — 131,3 тыс. руб., арт-директор — 100 тыс. руб.

Среди других специалистов лидируют аналитики с зарплатой 94 тыс. руб., менеджеры по работе с партнерами — 81,5 тыс. руб., маркетологи-аналитики — 76,5 тыс. руб. Менеджеры по маркетингу получают 75 тыс. руб., PR-менеджеры — 70,3 тыс. руб., дизайнеры — 68,5 тыс. руб.

Замыкают рейтинг по уровню оплаты event-менеджеры и промоутеры — по 60 тыс. руб., копирайтеры — 58,6 тыс. руб. и SMM-специалисты — 47,5 тыс. руб.

Валентина Любашенко