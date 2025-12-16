Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поздравил Дружинину с 90-летием

Народная артистка России Светлана Дружинина отметила сегодня 90-летие. Президент Владимир Путин направил режиссеру, актрисе и сценаристке поздравительную телеграмму, опубликованную на сайте Кремля. Он пожелал госпоже Дружининой и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В поздравлении президент написал, что актерские и режиссерские работы госпожи Дружининой считаются классикой отечественного киноискусства. «Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь»,— указано в телеграмме.

Светлана Дружинина родилась в Москве в 1935 году. После окончания хореографического училища при Большом театре в 1955 году, она завершила актерский факультет в 1960-м и режиссерский факультет ВГИКа в 1968 году. Карьеру актрисы начала в середине 50-х. В 1957 году она сыграла главную роль в фильме «Дело было в Пенькове», получила широкую известность после ленты «Девчата», где сыграла красавицу Анфису. Среди других ее ролей — «На семи ветрах», «Где-то есть сын» и «Одиночество».

Известность как режиссер госпожа Дружинина приобрела благодаря мини-сериалу «Гардемарины, вперед!» 1987 года, в котором снялись Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Михаил Боярский. За ним последовали фильмы «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3». В 2023 году вышли новые части серии — «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». В 2001 году Светлане Дружининой присвоили звание народной артистки России.

Фотогалерея

«Меня справедливо называют сильной женщиной»

Предыдущая фотография
«В любом случае я не унываю. Уныние — грех. До тех пор, пока вы встаете на ноги, видите рассвет и закат, вы не имеете права на уныние. Будем жить долго и счастливо!»&lt;br> На фото: с актером Александром Калягиным

«В любом случае я не унываю. Уныние — грех. До тех пор, пока вы встаете на ноги, видите рассвет и закат, вы не имеете права на уныние. Будем жить долго и счастливо!»
На фото: с актером Александром Калягиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В детстве занималась в цирковом и окончила хореографическое училище при Большом театре. Но в середине 1950-х годов была вынуждена оставить балет из-за травмы. Впоследствии окончила актерский, а потом режиссерский факультеты ВГИКа

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В детстве занималась в цирковом и окончила хореографическое училище при Большом театре. Но в середине 1950-х годов была вынуждена оставить балет из-за травмы. Впоследствии окончила актерский, а потом режиссерский факультеты ВГИКа

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

В 1955 году дебютировала как киноактриса в картине Самсона Самсонова «За витриной универмага». В 1955-1970 годах исполнила роли в фильмах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Любимая» и других&lt;br> На фото: с Вячеславом Тихоновым в картине «Дело было в Пенькове»

В 1955 году дебютировала как киноактриса в картине Самсона Самсонова «За витриной универмага». В 1955-1970 годах исполнила роли в фильмах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Любимая» и других
На фото: с Вячеславом Тихоновым в картине «Дело было в Пенькове»

Фото: РИА Новости

Одна из самых известных ролей Светланы Дружининой в кино — телефонистка Анфиса в фильме «Девчата». Она сыграла с Инной Макаровой (слева), Люсьеной Овчинниковой (вторая слева), Надеждой Румянцевой и Ниной Меньшиковой (справа). В главной мужской роли снялся Николай Рыбников

Одна из самых известных ролей Светланы Дружининой в кино — телефонистка Анфиса в фильме «Девчата». Она сыграла с Инной Макаровой (слева), Люсьеной Овчинниковой (вторая слева), Надеждой Румянцевой и Ниной Меньшиковой (справа). В главной мужской роли снялся Николай Рыбников

Фото: РИА Новости

Одной из последних ролей актрисы в кино стала Мария Косова в фильме Всеволода Воронина «Одиночество» (1965). В конце 1960-х годов Светлана Дружинина занялась режиссурой

Одной из последних ролей актрисы в кино стала Мария Косова в фильме Всеволода Воронина «Одиночество» (1965). В конце 1960-х годов Светлана Дружинина занялась режиссурой

Фото: РИА Новости

Самые знаменитые режиссерские работы Светланы Дружининой — трилогия о гардемаринах. Во всех трех фильмах режиссер также выступила в качестве сценариста. Первая часть, «Гардемарины, вперед!», была закончена в 1987 году. Далее последовали продолжения — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины – III» (1992)&lt;br> На фото: съемки фильма «Гардемарины, вперед!»

Самые знаменитые режиссерские работы Светланы Дружининой — трилогия о гардемаринах. Во всех трех фильмах режиссер также выступила в качестве сценариста. Первая часть, «Гардемарины, вперед!», была закончена в 1987 году. Далее последовали продолжения — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины – III» (1992)
На фото: съемки фильма «Гардемарины, вперед!»

Фото: Ю. Венцковский / РИА Новости

В 1994 году Светлана Дружинина начала снимать по своему сценарию исторический многосерийный фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» c Сергеем Шакуровым (на фото), Владимиром Ильиным, Дмитрием Харатьяном и другими актерами. Работа задумывалась как «экранизация учебника истории»

В 1994 году Светлана Дружинина начала снимать по своему сценарию исторический многосерийный фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» c Сергеем Шакуровым (на фото), Владимиром Ильиным, Дмитрием Харатьяном и другими актерами. Работа задумывалась как «экранизация учебника истории»

Фото: Логинова Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На съемках фильма «Тайны дворцовых переворотов» в 2000 году

На съемках фильма «Тайны дворцовых переворотов» в 2000 году

Фото: Логинова Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди других режиссерских работ Светланы Дружининой — фильмы «Солнце, снова солнце!», «Свадьба», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская»

Среди других режиссерских работ Светланы Дружининой — фильмы «Солнце, снова солнце!», «Свадьба», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Успех, удача, фортуна — все они любят трудоголиков!»

«Успех, удача, фортуна — все они любят трудоголиков!»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Светлана Дружинина является президентом кинофестиваля исторических фильмов «Вече», который проходит с 2003 года в Великом Новгороде &lt;br> На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

Светлана Дружинина является президентом кинофестиваля исторических фильмов «Вече», который проходит с 2003 года в Великом Новгороде
На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Сын актрисы Михаил Мукасей (на фото) женат на двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой. Светлана Дружинина периодически посещала матчи с ее участием

Сын актрисы Михаил Мукасей (на фото) женат на двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой. Светлана Дружинина периодически посещала матчи с ее участием

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Светлана Дружинина — член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка России &lt;br> На фото: с режиссером Никитой Михалковым

Светлана Дружинина — член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка России
На фото: с режиссером Никитой Михалковым

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Дружинина на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля

Светлана Дружинина на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Муж Светланы Дружининой — кинооператор Анатолий Мукасей. Он работал на съемках большинства фильмов Дружининой, а также кинокартин «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело»

Муж Светланы Дружининой — кинооператор Анатолий Мукасей. Он работал на съемках большинства фильмов Дружининой, а также кинокартин «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Светлана Дружинина на награждении российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2015 год

Светлана Дружинина на награждении российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Оксана Сташенко, актриса и режиссер Светлана Дружинина и актриса Анна Большова на вручении премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter на ММКФ-2016

Слева направо: актриса Оксана Сташенко, актриса и режиссер Светлана Дружинина и актриса Анна Большова на вручении премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter на ММКФ-2016

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор ФГБУК «Роскультпроект» Олег Иванов, режиссеры Светлана Дружинина и Никита Михалков на вручении премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» The Hollywood Reporter, 2017 год

Слева направо: генеральный директор ФГБУК «Роскультпроект» Олег Иванов, режиссеры Светлана Дружинина и Никита Михалков на вручении премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» The Hollywood Reporter, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С певцом Филиппом Киркоровым на вручении премии «Событие года» журнала «Кинорепортер», 2018 год

С певцом Филиппом Киркоровым на вручении премии «Событие года» журнала «Кинорепортер», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Светлана Дружинина, сенатор Алексей Пушков и его супруга Нина на вручении премии «Золотой Орел», 2020 год

Слева направо: режиссер Светлана Дружинина, сенатор Алексей Пушков и его супруга Нина на вручении премии «Золотой Орел», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

В ноябре 2019 года Светлана Дружинина завершила съемки кинокартины «Гардемарины-4». Последний этап снимали в в Крыму. В работе приняли участие актеры Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Лазарев и другие. Фильм вышел в прокат 5 октября 2023 года

В ноябре 2019 года Светлана Дружинина завершила съемки кинокартины «Гардемарины-4». Последний этап снимали в в Крыму. В работе приняли участие актеры Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Лазарев и другие. Фильм вышел в прокат 5 октября 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Дружинина на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Светлана Дружинина на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Зиновская  /  купить фото

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 24

«В любом случае я не унываю. Уныние — грех. До тех пор, пока вы встаете на ноги, видите рассвет и закат, вы не имеете права на уныние. Будем жить долго и счастливо!»
На фото: с актером Александром Калягиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В детстве занималась в цирковом и окончила хореографическое училище при Большом театре. Но в середине 1950-х годов была вынуждена оставить балет из-за травмы. Впоследствии окончила актерский, а потом режиссерский факультеты ВГИКа

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

В 1955 году дебютировала как киноактриса в картине Самсона Самсонова «За витриной универмага». В 1955-1970 годах исполнила роли в фильмах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Любимая» и других
На фото: с Вячеславом Тихоновым в картине «Дело было в Пенькове»

Фото: РИА Новости

Одна из самых известных ролей Светланы Дружининой в кино — телефонистка Анфиса в фильме «Девчата». Она сыграла с Инной Макаровой (слева), Люсьеной Овчинниковой (вторая слева), Надеждой Румянцевой и Ниной Меньшиковой (справа). В главной мужской роли снялся Николай Рыбников

Фото: РИА Новости

Одной из последних ролей актрисы в кино стала Мария Косова в фильме Всеволода Воронина «Одиночество» (1965). В конце 1960-х годов Светлана Дружинина занялась режиссурой

Фото: РИА Новости

Самые знаменитые режиссерские работы Светланы Дружининой — трилогия о гардемаринах. Во всех трех фильмах режиссер также выступила в качестве сценариста. Первая часть, «Гардемарины, вперед!», была закончена в 1987 году. Далее последовали продолжения — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины – III» (1992)
На фото: съемки фильма «Гардемарины, вперед!»

Фото: Ю. Венцковский / РИА Новости

В 1994 году Светлана Дружинина начала снимать по своему сценарию исторический многосерийный фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» c Сергеем Шакуровым (на фото), Владимиром Ильиным, Дмитрием Харатьяном и другими актерами. Работа задумывалась как «экранизация учебника истории»

Фото: Логинова Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На съемках фильма «Тайны дворцовых переворотов» в 2000 году

Фото: Логинова Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди других режиссерских работ Светланы Дружининой — фильмы «Солнце, снова солнце!», «Свадьба», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Успех, удача, фортуна — все они любят трудоголиков!»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Светлана Дружинина является президентом кинофестиваля исторических фильмов «Вече», который проходит с 2003 года в Великом Новгороде
На фото: с певцом Филиппом Киркоровым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Сын актрисы Михаил Мукасей (на фото) женат на двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой. Светлана Дружинина периодически посещала матчи с ее участием

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Светлана Дружинина — член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка России
На фото: с режиссером Никитой Михалковым

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Дружинина на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Муж Светланы Дружининой — кинооператор Анатолий Мукасей. Он работал на съемках большинства фильмов Дружининой, а также кинокартин «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Светлана Дружинина на награждении российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Оксана Сташенко, актриса и режиссер Светлана Дружинина и актриса Анна Большова на вручении премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter на ММКФ-2016

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор ФГБУК «Роскультпроект» Олег Иванов, режиссеры Светлана Дружинина и Никита Михалков на вручении премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» The Hollywood Reporter, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С певцом Филиппом Киркоровым на вручении премии «Событие года» журнала «Кинорепортер», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Светлана Дружинина, сенатор Алексей Пушков и его супруга Нина на вручении премии «Золотой Орел», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

В ноябре 2019 года Светлана Дружинина завершила съемки кинокартины «Гардемарины-4». Последний этап снимали в в Крыму. В работе приняли участие актеры Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Лазарев и другие. Фильм вышел в прокат 5 октября 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Светлана Дружинина на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Зиновская  /  купить фото

С мужем, оператором Анатолием Мукасеем на вручении премии «Золотой Орел», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все