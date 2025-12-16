Путин поздравил Дружинину с 90-летием

Народная артистка России Светлана Дружинина отметила сегодня 90-летие. Президент Владимир Путин направил режиссеру, актрисе и сценаристке поздравительную телеграмму, опубликованную на сайте Кремля. Он пожелал госпоже Дружининой и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В поздравлении президент написал, что актерские и режиссерские работы госпожи Дружининой считаются классикой отечественного киноискусства. «Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь»,— указано в телеграмме.

Светлана Дружинина родилась в Москве в 1935 году. После окончания хореографического училища при Большом театре в 1955 году, она завершила актерский факультет в 1960-м и режиссерский факультет ВГИКа в 1968 году. Карьеру актрисы начала в середине 50-х. В 1957 году она сыграла главную роль в фильме «Дело было в Пенькове», получила широкую известность после ленты «Девчата», где сыграла красавицу Анфису. Среди других ее ролей — «На семи ветрах», «Где-то есть сын» и «Одиночество».

Известность как режиссер госпожа Дружинина приобрела благодаря мини-сериалу «Гардемарины, вперед!» 1987 года, в котором снялись Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Михаил Боярский. За ним последовали фильмы «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3». В 2023 году вышли новые части серии — «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». В 2001 году Светлане Дружининой присвоили звание народной артистки России.