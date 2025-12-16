Госдума одобрила в I чтении проект об использовании автодорог для обороны страны

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Минобороны правом относить к «военно-автомобильным» любые дороги, необходимые для обеспечения обороны.

Поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах». Согласно пояснительной записке, военно-автомобильными дорогами будут считаться те, что используются в условиях военного положения на территории страны или в отдельных ее частях для обеспечения безопасности. После принятия закона правительство РФ утвердит порядок использования дорог нового типа их ремонта и восстановления, а также порядок проведения мероприятий по возмещению собственнику автомобильной дороги ущерба.

«В период военного времени на дороги ложится двойная нагрузка, — пояснил смысл законопроекта, выступая в Госдуме депутат Павел Федяев (ЕР).— По ним нужно не только хозяйственные перевозки осуществлять, но и переброску войск и вооружений. Поэтому состояние дорог для выполнения этих задач должно быть соответствующим».

Полина Мотызлевская