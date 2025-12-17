Подготовке к революции дали срок

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил пятерых членов марксистского кружка из Уфы к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы. По версии следствия, они досконально изучали труды Маркса, Энгельса, Ленина и стали готовить вооруженную революцию. Подсудимые заявили, что их оговорил бывший единомышленник.

Члены марксистского кружка из Уфы

Фото: Артем Путилов

На скамье подсудимых в Центральном окружном военном суде находились: экс-депутат Курултая Башкортостана от КПРФ Дмитрий Чувилин, его помощник Ринат Буркеев, пенсионер Юрий Ефимов, врач-отоларинголог Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов (все внесены в список экстремистов и террористов). Матисов и Буркеев ранее участвовали добровольцами в боевых действиях на Донбассе.

По итогам судебных разбирательств Павел Матисов был признан виновным в организации террористического общества (ч.1 ст.205.4 УК РФ), а остальные четверо — в участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Кроме того, они признаны виновными в покушение на насильственный захват власти (ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ) и на хищение оружия и взрывных устройств, совершенное организованной группой (и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также публичное оправдание терроризма или в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Павел Матисов также виновен в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), подготовке лица в целях совершения преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ и ст. 278 УК РФ (ч. 1 205.1 УК РФ). Все активисты за исключением последнего виновны в прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Павлу Матисову назначили 22 года лишения свободы, из которых восемь лет он будет в тюрьме, а позже в колонии строгого режима. Дмитрия Чувилина и Алексея Дмитриева осудили на 20 лет колонии строгого режима. Юрию Ефимову назначили 18 лет лишения свободы, из которых семь лет он будет в тюрьме, а позже в колонии строгого режима. Ринату Буркееву — 16 лет колонии строгого режима.

Подсудимых объединял общий круг интересов — они были активистами марксистского кружка.

Заседания по ленинско-марксисткой теории проводились еженедельно в музее имени Сталина на ул. Кузнецова в Уфе. Руководил ячейкой Алексей Дмитриев, он вел группу «Марксистский кружок» во «ВКонтакте», выкладывал материалы на YouTube. Некоторые из опубликованных текстов, а также видеообращений в правоохранительных органах посчитали «содержащими побуждения к насильственному изменению основ конституционного строя РФ путем вооруженного захвата власти».

По версии следствия, Матисов привлек членов марксистского кружка в созданную им террористическую ячейку, цель которой была подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России с помощью боевого оружия.

Гособвинитель, выступая на судебных прениях, рассказывал, что группа «была стабильна, организована, ее члены досконально и в мелочах планировали цели, задачи и распределяли между собой роли».

Как считает следствие, для захвата оружия и боеприпасов они планировали нападения на здания СКР и войсковой части в Уфе. Целью их организованного террора была идея об установлении диктатуры советской власти — ради этого нужно было изменить политический и экономический строй.

По версии следствия, Матисов, в силу знаний боевой тактики, проводил учения по стрельбе, изготовлению коктейлей Молотова, ведению боевых действий. В их арсенале была винтовка с оптическим прицелом, имитационные гранаты, охолощенные пистолеты, рации. По данным силовиков, подсудимые тренировались со страйкбольным оружием.

По данным следствия, организация действовала с 2019 года, 25 марта 2022 года марксисты были задержаны.

Марксисты заявили, что уголовное дело сфабриковано, чтобы «уничтожить российские коммунистические идеи». По их словам, никакой террористической организации не было, а все их разговоры — «пьяная болтовня».

Они утверждали, что показания на них дал бывший единомышленник, сотрудничающий с ФСБ. Якобы именно он их подстрекал использовать позывные при общении между собой.

После оглашения приговора марксисты громко начали скандировать: «Фашисты!».

Артем Путилов